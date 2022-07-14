Ракетный удар по Виннице. Спасатели ищут 46 человек, с которыми пропала связь
14 июля Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице (Фото:DSNS/Twitter)
Спасатели продолжают поиск 46 человек, с которыми пропала связь после ракетного удара РФ по центру Винницы, сообщает пресс-служба ГСЧС.
«Продолжается поиск 46 человек, связь с которыми отсутствует», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
В ГСЧС уточнили, что по состоянию на 15:55:
- погибло 20 человек (в том числе три ребенка),
- 52 человека (в том числе три ребенка) госпитализированы,
- из них 34 человека в тяжелом состоянии,
- повреждены 55 зданий,
- 40 автомобилей.
От ГСЧС привлечено к спасательным работам 319 человек и 33 единиц техники. На месте работают пиротехники, кинологи, психологи ГСЧС.
В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.
В Воздушных силах уточнили, что ракетный удар наносился крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.
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