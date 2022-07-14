Ракетный удар по Виннице. Спасатели ищут 46 человек, с которыми пропала связь 14 июля, 16:35 14 июля Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице (Фото:DSNS/Twitter)

Спасатели продолжают поиск 46 человек, с которыми пропала связь после ракетного удара РФ по центру Винницы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Продолжается поиск 46 человек, связь с которыми отсутствует», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В ГСЧС уточнили, что по состоянию на 15:55:

погибло 20 человек ( в том числе три ребенка),

в том числе три ребенка), 52 человека ( в том числе три ребенка) госпитализированы,

в том числе три ребенка) госпитализированы, из них 34 человека в тяжелом состоянии,

повреждены 55 зданий,

40 автомобилей.

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От ГСЧС привлечено к спасательным работам 319 человек и 33 единиц техники. На месте работают пиротехники, кинологи, психологи ГСЧС.

В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

В Воздушных силах уточнили, что ракетный удар наносился крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.

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