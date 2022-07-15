Ракетный удар по Виннице. СБУ проверяет 300 человек на причастность к корректировке обстрелов 15 июля, 22:37 В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице (Фото:ДСНС України/Facebook)

СБУ проверяют 300 человек на причастность к корректировке ракетных ударов по центру Винницы.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на спикера Винницкого областного управления СБУ Дениса Закаблука.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский говорил, что в Виннице задержано несколько десятков человек, которых проверяют на причастность к корректировке ракетных ударов.

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При этом он отмечал, что ракеты типа Калибр, которыми россияне обстреляли город, наводятся по координатам, а не корректируются наводчиками.

В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

Известно о 23 погибших, среди которых трое детей, и более 100 пострадавших.

Ракетный удар наносился крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.

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