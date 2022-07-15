Ракетный удар по Виннице. СБУ проверяет 300 человек на причастность к корректировке обстрелов

15 июля, 22:37
В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице (Фото:ДСНС України/Facebook)

В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице (Фото:ДСНС України/Facebook)

СБУ проверяют 300 человек на причастность к корректировке ракетных ударов по центру Винницы.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на спикера Винницкого областного управления СБУ Дениса Закаблука.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский говорил, что в Виннице задержано несколько десятков человек, которых проверяют на причастность к корректировке ракетных ударов.

Видео дня
Читайте также:

В Виннице от ракетного удара России погибла трехлетняя девочка Лиза (Фото:l.i.z.i.love/Instagram) «Я мама ангела». От ракетного удара по Виннице погибла трехлетняя Лиза с синдромом Дауна, а ее мать — в реанимации

При этом он отмечал, что ракеты типа Калибр, которыми россияне обстреляли город, наводятся по координатам, а не корректируются наводчиками.

В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

Известно о 23 погибших, среди которых трое детей, и более 100 пострадавших.

Ракетный удар наносился крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.

https://www.youtube.com/embed/qWnRG5WDy1Q
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Винница Ракетный удар

Эксклюзивы НВ

Военный эксперт Олег Жданов считает, что перемирие выгодно России, но не Украине (Фото:Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine)
«Перемирие — самоубийство для нас» /
Чем больше оккупанты укрепляются, тем сложнее будет освобождать территории — интервью с Ждановым.
15 июля, 22:35
События
Alamy via Reuters
«Путин уцепился за свою жизнь» /
Нажмет ли российский диктатор на ядерную «кнопку», рассказывает Марк Фейгин, экс-депутат госдумы и блогер
15 июля, 14:33
Геополитика
Пол Бейн: «Мы ожидали, что все станут выбирать максимальный выигрыш, но это оказалось не так» (Фото:alexkalina/Depositphotos)
Идеальная жизнь. Сколько денег нужно для полного счастья
Пол Бейн
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X