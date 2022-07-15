Ракетный удар по Виннице. СБУ проверяет 300 человек на причастность к корректировке обстрелов
В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице (Фото:ДСНС України/Facebook)
СБУ проверяют 300 человек на причастность к корректировке ракетных ударов по центру Винницы.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на спикера Винницкого областного управления СБУ Дениса Закаблука.
Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский говорил, что в Виннице задержано несколько десятков человек, которых проверяют на причастность к корректировке ракетных ударов.
При этом он отмечал, что ракеты типа Калибр, которыми россияне обстреляли город, наводятся по координатам, а не корректируются наводчиками.
В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.
Известно о 23 погибших, среди которых трое детей, и более 100 пострадавших.
Ракетный удар наносился крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.
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