Момент атаки. CNN показал новые кадры с бодикамеры полицейского в Камышевахе, где в результате удара РФ погибли по меньшей мере 55 человек

CNN получила от украинских властей видеозаписи с нагрудных камер полицейских, раскрывающие новые подробности российского удара авиабомбами по подземному убежищу в Камышевахе Запорожской области. Там, по последним данным, погибли 55 человек, а под завалами могут находиться еще 19.

Анализ, проведенный CNN на основе записей с нагрудных камер полицейских, фрагментов боеприпасов, свидетельских показаний и видеозаписей, местоположение которых удалось установить, указывает на то, что бомбардировка была частью атаки, осуществленной по тактике «двойного удара» (double tap). Второй удар был нанесен после того, как спасатели прибыли на место первого, а жители села укрылись в подземном помещении школы.

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Видеозаписи первого удара отсутствуют, однако Министерство внутренних дел Украины и Национальная полиция предоставили CNN эксклюзивный доступ к записям с нагрудных камер местных полицейских Михаила Романова и Дмитрия Беседина, на которых зафиксировано точное время съемки.

Запись с нагрудной камеры Беседина начинается в 10:15. Здания получили значительные повреждения, а земля усеяна обломками. Спасатели разбирают завалы, пытаясь добраться до женщины, оказавшейся под бетонной плитой после первого удара. Во дворе стоит пожарная машина, которая пока не пострадала.

Спустя 14 минут на записи с камеры Романова видны пожилые жители, собравшиеся на улице. Наполненная корзина велосипеда свидетельствует о том, что некоторые из них уже получили гуманитарную помощь. Один из мужчин сообщает полицейскому, что готов эвакуироваться из села.

Фото: Скриншот видео / CNN

В 10:32 по полицейской рации Романова звучит предупреждение об очередном авиаударе. Через несколько секунд раздается еще одно предупреждение. Оба офицера присоединяются к местным жителям у входа в бункер и спускаются по трем лестничным пролетам в подземную школу, где раздают гуманитарную помощь. Они садятся в комнате, которую использует местная полиция.

«Быстрее, чтобы все успели [зайти в укрытие]», — говорит полицейский.

В 10:35 обе нагрудные камеры зафиксировали звук взрыва. Экраны заполнила оранжевая вспышка, после чего изображение исчезло. По данным украинской полиции, Романов и Беседин, более десяти лет работавшие полицейскими офицерами общины, погибли вместе с двумя другими правоохранителями. На записях запечатлены последние мгновения их жизни, а также стоны людей, находившихся в помещении.

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Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, после взрыва укрытие обрушилось. Вскоре после этого по объекту было нанесено еще шесть авиаударов, отметили в ведомстве.

Ранее Национальная полиция опубликовала кадры с нагрудной камеры одного из погибших правоохранителей, зафиксировавшей последние минуты перед повторным российским авиаударом по школе в Камышевахе Запорожской области. Запись подтверждает, что во время атаки в укрытии находились гражданские лица: местные жители, представители общины, полицейские и спасатели, оказывавшие помощь пострадавшим после первого удара.

Утром 2 ноября войска РФ нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по Камышевахской гимназии. Как сообщили в ГУР, были разрушены спортивный зал и хозяйственная постройка. Спустя час оккупанты сбросили еще одну бомбу ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии, где были обустроены «пункт несокрушимости» и укрытие для местных жителей. Люди оказались под завалами.

По данным ГУР, военное преступление спланировал полковник Федор Зубаков — начальник группы огневого поражения штаба группировки войск Днепр российской оккупационной армии. Для атаки оккупанты задействовали четыре самолета Су-34.

2 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что после первого удара по школе Россия сбросила еще девять авиабомб непосредственно на укрытие, где прятались мирные жители. Он подчеркнул, что школа использовалась в гуманитарных целях — там люди получали гуманитарную помощь.

Сопредседатель Совета обороны Запорожья Иван Федоров отмечал, что для удара по укрытию россияне применили трехтонные ФАБ-3000, мощность которых примерно втрое превышает мощность баллистической ракеты.

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Среди погибших в Камышевахе — двое спасателей и четверо полицейских.

5 ноября в Запорожской областной военной администрации сообщили, что правоохранители установили местонахождение семерых жителей Камышевахи, с которыми родные потеряли связь после российского авиаудара 2 ноября.