Ночной удар по Украине: РФ впервые за 4 месяца массированно атаковала запад, восемь погибших, десятки раненых, на Киев летела баллистика

Взрыв российского шахеда в небе над Киевом, 14 мая 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на четверг, 30 июля, Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА . В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Полтаве, Киеве, Днепре, Кривом Роге, Сумах, Виннице, Харькове и Львове. В последний раз РФ массированно атаковала западные области в марте.

12.46. В Житомирской области в результате российской атаки пострадали 6 человек, среди них — 3 детей. Россияне попали в аграрное предприятие. Взрывной волной повреждены жилые дома и социальные объекты.

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12.00. Начальник управления коммуникаций воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что во время массированного удара россияне ударили ракетами Циркон по Винницкой области.

10.55. В Польше после мощного взрыва ночью обнаружили воронку и обломки неидентифицированного объекта. Глава МИД Украины Андрей Сибига впоследствии сообщил, что этой ночью российская крылатая ракета Х-101 залетела на территорию Польши в ходе масштабного удара России по Украине, нарушив воздушное пространство НАТО.

10.06. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в целом по стране по состоянию на данный момент известно о восьми погибших людях, десятки человек ранены. По его словам, «в условиях, когда ракет для ПВО от партнеров критически не хватает, наши воины делают просто нереальные вещи, демонстрируя очень высокий уровень профессионализма».

08.56. Количество пострадавших во Львове увеличилось до 30, сообщили в ОВА.

08.15 Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что количество пострадавших в результате ракетной атаки по Львову возросло до 26. 15 человек госпитализированы. Среди пострадавших есть дети. Один ребенок — в больнице.

08.03. Андрей Садовый сообщил, что в общей сложности повреждено более 20 жилых домов, а также школу и два детских сада. На сегодня известно о около 20 пострадавших.

07.49. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе было прямое попадание ракеты в жилой дом, всего 22 ракеты были направлены, много было сбито.

07.34. Последствия удара по Львову показали ГСЧС.

07.30. Ровенская область этой ночью подверглась воздушной атаке, сообщили в ОВА. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Есть сбитие враждебных целей.

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06:44. Под завалами многоэтажки на улице Патона во Львове остаются люди — Садовый.

Продолжается спасательная операция. Жители помогают спасателям разбирать завалы.

06:41. ГСЧС показала фото последствий ночного удара РФ по Киеву.

По информации спасателей, в столице в результате атаки возникли пожары в двух районах.

В Оболонском районе загорелись торговые павильоны на территории рынка. Известно об одном пострадавшем.

В Святошинском районе произошел пожар на территории гаражного кооператива. В ходе его ликвидации спасатели обнаружили тело погибшего. Также пострадал мужчина, которого госпитализировали. Возгорание уже ликвидировано.

Кроме того, в этом же районе продолжается ликвидация пожара в пятиэтажном нежилом здании.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

06:05. В селе в пригороде Кривого Рога в результате прямого попадания баллистической ракеты в частный дом, где проживала многодетная семья, погибли девочки 5 и 12 лет и четверо взрослых, — сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Ещё восемь человек получили ранения, среди них двое детей — мальчики 6 и 15 лет.

«Аварийно-спасательная операция еще продолжается, идет разбор завалов. К сожалению, число жертв может возрасти», — отметил Вилкул.

05:51. По предварительным данным, в результате вражеского обстрела Львова пострадали шесть человек — Садовый.

Фото: Андрей Садовый/Telegram

Фото: Андрей Садовый/Telegram

Фото: Андрей Садовый/Telegram

05:33. Поступают сообщения о пострадавших во Львове. Спасатели и медики оказывают помощь людям — Козицкий.

05:21. По предварительной информации, в результате ракетной атаки во Львове повреждены два многоэтажных дома — глава ОВА Максим Козицкий.

«Работают спасатели. Больше смогу сообщить после завершения воздушной тревоги», — отметил он.

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05:06. По предварительной информации, во Львове повреждены жилые дома — мэр города Андрей Садовый.

04:51. СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковской области.

04:43. Во Львове работает ПВО — ОВА.

Ранее Воздушные силы сообщали о движении ракеты в сторону города.

04:37. Воздушные силы о движении ракет:

крылатые ракеты на Львовскую область с Тернопольской области;

крылатые ракеты на Волыни курсом на Владимир/Устилуг;

крылатые ракеты в направлении Ивано-Франковска;

крылатые ракеты на Львов.

04:06. Группы крылатых ракет из Черкасской и Кировоградской областей курсом на запад — Воздушные силы.

04:01. Воздушные силы о движении ракет:

крылатые ракеты мимо Кривого Рога — курс северо-западный;

крылатые ракеты мимо Березани, курсом на Обухов, Украинку;

крылатые ракеты на Киев, Бровары — с северо-востока;

крылатые ракеты на Белую Церковь.

03:46. Новые группы крылатых ракет в Сумской области, курс на Полтавскую область — Воздушные силы.

Также сообщается о движении ракет Калибр в Херсонской области мимо Великой Александровки курсом на северо-запад.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 03:46 30 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

03:38. Первые крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

Как сообщают Воздушные силы, группа крылатых ракет зафиксирована в Сумской области — курс на Полтавскую или Черниговскую область.

03:18. Зафиксированы пуски крылатых ракет Калибр из района Новороссийска — Воздушные силы.

03:02. В Киеве в результате российского удара погиб человек — КГВА.

03:01. Осуществлено несколько волн пусков крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации РФ: Ту-95МС и Ту-160 — Воздушные силы.

02:31. Воздушные силы о движении БПЛА:

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группа БПЛА на юго-востоке Киевской области, мимо Мироновки и Богуслава курсом на запад;

Реактивный БПЛА курсом на Мерефу, Валки.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:31 30 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

02:19. Зафиксировано попадание реактивного БПЛА типа Шахед в промышленной зоне Новобаварского района Харькова — мэр Игорь Терехов.

02:15. В Харькове прогремела серия взрывов — СМИ.

02:08. СМИ сообщают о взрывах в Виннице и Сумах.

01:54. В Святошинском районе Киева также произошло возгорание в гаражном кооперативе — Кличко.

01:43. Воздушные силы о движении шахедов:

группа БПЛА на Кременчуг;

БПЛА движутся в сторону Николаевской области с юга.

01:31. Враг бьет по столице баллистикой. Угроза дальнейшей атаки продолжается — городской голова Виталий Кличко.

01:23. Воздушные силы о движении БПЛА:

группа БПЛА из Полтавской области в Черкасскую/Кировоградскую область;

Группа БПЛА с Черниговщины на север Киевской области.

01:20. В Кривом Роге прогремели взрывы — Суспільне.

01:15. СМИ сообщают о взрывах в Днепре.

01:09. В Киеве прогремела серия взрывов. Незадолго до этого Воздушные силы сообщили о движении нескольких ракет в сторону города.

01:08. В Киеве объявлена воздушная тревога.

00:55. БПЛА на Миргород — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:15 30 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

00:43. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

группа БПЛА в Сумской области, мимо Ромен, в юго-западном направлении;

новая группа БПЛА в Сумской области (Белополье) — в юго-западном направлении;

группы БПЛА в Черниговской области мимо Мены и Борзны — южным курсом;

Новая группа БПЛА в Черниговской области — курсом на юго-запад.

00:19. Воздушные силы о движении БПЛА:

группа БПЛА в Черниговской области в южном направлении;

Группа БПЛА в Сумской области — мимо Тернов в юго-западном направлении.

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Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:19 30 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

00:10. СМИ сообщают о взрыве в Полтаве.

23:50. Группа БПЛА в направлении Полтавы — Воздушные силы.

Как сообщают Воздушные силы, в настоящее время фиксируется движение БПЛА:

на севере Харьковской области, мимо Богодухова — южным курсом;

курсом на Сумы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:23 29 июля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможном массированном ударе российских оккупантов по Украине — в ночь с 29 на 30 июля.

«Состоялся доклад командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко. Россияне еще несколько дней назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью существует высокая вероятность того, что удар будет нанесен», — заявил глава украинского государства.

Кроме того, президент Зеленский обратился к украинцам во всех регионах страны и попросил их беречь себя и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги в ночь на 30 июля.