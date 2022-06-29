Следы преступления. Разоблачаем главные фейки России о ракетном ударе по торговому центру в Кременчуге 29 июня, 17:06 Сюжет После ракетного удара России торговый центр Амстор — самый большой в Кременчуге — полностью сгорел (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

27 июня ракетный удар России по торговому центру Амстор в Кременчуге (Полтавская область) пополнил список самых вопиющих военных преступлений РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Трагедия унесла жизни как минимум 20 человек, около 60 получили ранения, 21 человек по состоянию на 28 июня числились пропавшими без вести.

Тем временем Россия не только не признает свою вину в ударе по гражданском объекту, но и множит лживые утверждения о причинах и деталях трагедии в Кременчуге. НВ развенчивает главные из них.

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Ложь как оправдание: как Москва объяснила удар по торговому центру в Кременчуге

28 июня, лишь на следующий день после уничтожения торгового центра Амстор в Кременчуге, Министерство обороны России так прокомментировало ракетный удар по городу:

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. 27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС [Воздушно-космическими силами] России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара, оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре».

Почему в этом объяснении нет правды: главные фейки РФ о трагедии в Кременчуге

Торговый центр Амстор « не функционировал» на момент удара

Ровно наоборот: Амстор был крупнейшим и самым популярным торговым центром в Кременчуге вплоть до момента, когда Россия нанесла по нему ракетный удар.

В ТЦ площадью 11 тыс. кв. м размещалось около 40 разных магазинов, включая единственные в Кременчуге филиалы популярных сетей Comfy, Будинок іграшок, Brocard, Intertop. Выручка кассовых аппаратов в Амсторе 27 июня, в день ракетного удара, составила 2,9 млн грн.

«Была ассоциация: если нужно купить электронику, то нужно идти в Амстор, если заказать в интернете — то в Rozetka, которая в том же ТЦ», — рассказал Forbes житель Кременчуга Артем Васильев.

О том, что торговый центр работал и 27 июня около 16:00, когда российская ракета ударила по зданию, свидетельствует множество данных.



Во-первых, этот факт подтвердил агентству Интерфакс-Украина Роман Емец, директор Smart Urban Solutions — компании, которая управляет десятком подобных торговых центров по всей Украине. По его словам, удар пришелся на «самое людное время дня по посетителям».



Во-вторых, в социальных сетях и до, и после атаки России по ТЦ Амстор можно найти немало подтверждений того, что торговый центр работал в обычном режиме.



К примеру, вот чеки покупателей, которые были в Амсторе 27 июня и делали там покупки за считанные часы до удара.



А вот видео семьи, которая шла в Амстор за покупками за два дня до атаки.



В-третьих, о работе ТЦ свидетельствует даже ставшее предметом разбирательств распоряжение администрации Амстора от 23 июня, согласно которому торговый центр решили не закрывать во время воздушных тревог. В сообщении было указано, что с этой даты он работает «с 8:00 до 21:00 без перерывов». В причинах такого решения сейчас разбирается следствие.

В-четвертых, откровенной лжи Минобороны РФ можно противопоставить рассказы людей, которые были на месте трагедии 27 июня — от покупателей и сотрудников магазинов до спасателей ГСЧС и местных журналистов. Ниже на видео — интервью Радио НВ с Олегом Булашевым, главным редактором Кременчугской газеты.

Его рассказ не оставляет сомнений в том, что ТЦ работал: тела жертв нашли в здании Амстора, большинство из них — ближе к эпицентру удара, куда попала ракета. Один человек погиб от травм в больнице.

РФ нанесла удар не по ТЦ, а по ангарам « с вооружением и боеприпасами» в районе Кременчугского завода дорожных машин

27 июня по Кременчугу ударили две российских ракеты: на кадрах ниже можно увидеть, что разница между «прилетами» составила около 10 секунд и люди в прилегающем парке начали разбегаться уже после первого удара.



Именно первая ракета ударила по ТЦ Амстор, тогда как «прилет» второй пришелся на территорию Кременчугского завода дорожных машин Кредмаш, где осталась огромная воронка.



Вопреки утверждениям Минобороны РФ, это предприятие не имело никакой связи с оборонной промышленностью и не размещало военную технику. Глава набсовета завода Кредмаш Николай Данилейко и мэр Кременчуга Виталий Малецкий рассказали, что военную технику и запчасти на заводе не производили с 1989 года.



Министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга 28 июня рассказал, что и он лично, и журналисты после трагедии полностью обошли территорию уничтоженного ТРЦ и соседнего завода, где производили лишь строительные смеси и строительную технику: «Ничего военного или связанного с военными там нет и не было. Любые утверждения, что рядом могли находиться какие-то важные военные объекты, военные склады или подразделения наших военных, не соответствует действительности. Это приводит к единственному выводу: целью было именно массовое поражение людей», — подчеркнул Монастырский.



При этом первая ракета попала именно в ТЦ Амстор, а не в завод, свидетельствуют и видеозаписи, и расследование Медузы. В ее распоряжении оказались фотографии одного из жителей Кременчуга, сделанные в день атаки с возвышенности примерно в трех километрах от Амстора. «На фото видны два похожих по мощности взрыва; у одного дым в верхней части „гриба“ уже начал рассеиваться, из чего можно заключить, что он произошел чуть раньше, — пишет издание. — Медуза геолоцировала место съемки, а также примерное место взрывов. Первый (где дым начал рассеиваться) случился в районе ТЦ Амстор; второй — на территории завода Кредмаш».

«Ракета разорвалась просто внутри торгового центра, там осталась воронка […] Она разорвалась в салоне бытовой техники», — рассказал о первом снаряде городской голова Кременчуга Виталий Малецкий, заверив, что у правоохранителей есть кадры пролета ракеты.

«Ракета шла точно в этот торговый центр. И то, что пишут в российских пабликах о том, что он давно не работал или была какая-то „детонация“, — это откровенная ложь и попытка прикрыть свое очередное военное преступление», — еще раз подчеркнул Малецкий.

Пожар в торговом центре спровоцировал не ракетный удар, а «детонация боеприпасов к западному оружию»

Детонация мифических «боеприпасов к западному оружию, о поражении которого заявили в Москве, спровоцировала бы множественные взрывы в эпицентре ракетного удара, скрыть которые было бы невозможно.

Между тем, тысячи жителей Кременчуга, а с ними и весь мир на фото и видео наблюдали, как страшный пожар после ракетного удара уничтожает торговый центр, однако никакой дополнительной серии взрывов за этим не последовало.

Более того, вечером 28 июня Владимир Зеленский обнародовал видеозапись с камеры наблюдения, которая отчетливо зафиксировала момент попадания 12-метровой ракеты Х-22 в ТЦ Амстор. Эти кадры снимают вопросы о том, что спровоцировало пожар в торговом центре.

«Российская ракета целенаправленно ударила именно по этому объекту. Они хотели убить как можно больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре. За этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, Россия будет отвечать. На поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно — в трибунале», — прокомментировал видеозапись Зеленский.

Волна фейков о «бучанском сценарии» и якобы « подброшенных» телах погибших

После того, как в иностранной прессе появились изображения обгоревших тел людей, погибших после удара по ТЦ Амстор, российские чиновники синхронно взялись называть трагедию в Кременчуге «провокацией в стиле Бучи». Одновременно волна подобных утверждений разошлась по российским пабликам в соцсетях и главным канала пропаганды.

Россия не признает свою причастность к зверствам военнослужащих армии РФ в Буче и других регионах Украины, заявляя, что украинская сторона якобы намеренно инсценировала сотни жертв оккупантов и «подбросила» муляжи либо тела погибших. Аналогичные утверждения стали звучать и после удара по Кременчугу.

«В ситуации с торговым центром в Кременчуге много несоответствий, выглядит как провокация в Буче», — заявил, к примеру, заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский.

«Киев всеми силами раскручивает новую провокацию в стиле Бучи и Краматорска. Теперь — Кременчуг, Полтавская область. Торговый центр, якобы полный посетителей, который якобы обстреляли российские военные. Что было на самом деле? Почему эта фальсификация нужна киевским властям именно сейчас?» — говорится в сюжете Первого канала.

Жертв удара по Амстору Россия называет "фальсификацией" (на фото раненые мужчина и женщина, которые находились в ТЦ в момент удара) / Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Чудовищный цинизм и ложь подобных версий не требует дополнительных опровержений, однако журналист Денис Казанский озвучил самые очевидные из них: «Не понимаю, на кого рассчитана эта ложь. ТРЦ находился не в отдаленном селе, а в 200-тысячном городе, где все прекрасно знали, что он работал. Где у пропавших, погибших и раненных есть родные и близкие. Где работают иностранные наблюдатели, журналисты со всего мира».

Часть свидетельств людей, которые выжили после удара по Амстору в Кременчуге и могут подтвердить, что трагедия не является фальсификацией, можно увидеть в репортаже Радио Свобода ниже.

Замалчивание трагедии российскими СМИ

Молчание российской пропаганды в первый день трагедии было еще более красноречивым, чем попытки Минобороны РФ откреститься от вины России в очередном военном преступлении сутки спустя.

The Guardian обратила внимание, что вечером 27 июня центральные российские телеканалы вообще не упомянули о ракетном ударе по Кременчугу в своих новостных выпусках. «Частные радиостанции, интернет-издания и печатные СМИ также поддержали линию Кремля», — пишет издания, добавляя, что трагедию, которая ошеломила весь мир, проигнорировали также новостные агентства (российский Интерфакс), таблоиды вроде прокремлевской Комсомольской правды и ежедневная деловая газета Коммерсантъ. Большинство российских СМИ взялись освещать трагедию, хотя и в пропагандистском ключе, лишь 28 июня — только после заявления своего Минобороны.

А последующие трактовки российских СМИ о «бучанской провокации» игнорировали все доказательства военных преступлений РФ, подчеркивает The Guardian.

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