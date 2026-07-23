Ранее россияне наносили удары по АЗС в прифронтовых регионах Украины (Фото: REUTERS/Stringer)

В четверг, 23 июля, враг нанес удар по объекту топливной инфраструктуры в Житомире.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, спасатели оперативно прибыли на место происшествия и локализовали пожар. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент не поступало.

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Местные каналы опубликовали фото пожара, возникшего в результате удара.

Незадолго до удара мониторинговые Telegram-каналы предупреждали о движении группы реактивных беспилотников в сторону Житомира: по их данным, четыре дрона летели на низкой высоте (200−300 метров) со скоростью более 300 км/ч.

Воздушные силы также сообщали о реактивном БПЛА, направлявшемся к городу с севера.

Вечером 22 июля российские войска нанесли удар по Сумам, в результате чего были повреждены две АЗС.

У сетей АЗС ограниченные возможности защиты своих объектов от вражеских обстрелов, поэтому риски для клиентов, персонала и бизнеса во время ударов ракетами, «Шахедами» или КАБами остаются значительными.

Из-за масштабных потерь стационарных заправочных комплексов в результате российских атак Кабинет министров пока отложил идею разрешить работу передвижных АЗС; вместо этого стационарные комплексы будут менять режим работы.