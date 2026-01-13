Спасатели показали последствия российского удара по терминалу Новой почты в пригороде Харькова — фото

13 января, 07:36
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В Харькове на территории терминала Новой почты произошли пожары на территории терминала Новой почты (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В Харькове на территории терминала Новой почты произошли пожары на территории терминала Новой почты (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В результате удара РФ по терминалу Новой почты в пригороде Харькова вспыхнул масштабный пожар. В ГСЧС показали фото последствий российского обстрела.

По предварительным данным, в результате атаки погибли четыре человека, еще шестеро пострадали.

На территории почтового терминала произошли разрушения зданий и несколько очагов возгорания на общей площади около 500 м.кв.

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ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Чрезвычайники спасли 30 человек, двух из которых достали из-под завалов разрушенного здания.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара. Подразделения ГСЧС работают на месте происшествия, несмотря на угрозу повторных ударов РФ.

ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram

В ночь на 13 января войска России ударили по Украине шахедами и баллистическими ракетами. Под атакой были пригороды Харькова, Одесса, Киев и область.

Агентство РБК-Украина и ZN.ua сообщали со ссылкой на сообщения в сети, что Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области были почти полностью обесточены после взрывов. Также сообщалось о проблемах с водой.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Харьков Война России против Украины атака шахедов ракетная атака Новая почта

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