Спасатели показали последствия российского удара по терминалу Новой почты в пригороде Харькова — фото
В Харькове на территории терминала Новой почты произошли пожары на территории терминала Новой почты (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)
В результате удара РФ по терминалу Новой почты в пригороде Харькова вспыхнул масштабный пожар. В ГСЧС показали фото последствий российского обстрела.
По предварительным данным, в результате атаки погибли четыре человека, еще шестеро пострадали.
На территории почтового терминала произошли разрушения зданий и несколько очагов возгорания на общей площади около 500 м.кв.
Чрезвычайники спасли 30 человек, двух из которых достали из-под завалов разрушенного здания.
Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара. Подразделения ГСЧС работают на месте происшествия, несмотря на угрозу повторных ударов РФ.
В ночь на 13 января войска России ударили по Украине шахедами и баллистическими ракетами. Под атакой были пригороды Харькова, Одесса, Киев и область.
Агентство РБК-Украина и ZN.ua сообщали со ссылкой на сообщения в сети, что Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области были почти полностью обесточены после взрывов. Также сообщалось о проблемах с водой.