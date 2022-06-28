Российский удар по ТЦ в Кременчуге: в Полтавской области объявлен траур по погибшим

28 июня, 10:38
Жертвами очередного военного преступления РФ стали как минимум 18 человек (Фото:Скриншот видео НВ)

Жертвами очередного военного преступления РФ стали как минимум 18 человек (Фото:Скриншот видео НВ)

Во вторник, 28 июня, власти Полтавской области объявили траур по погибшим в результате ракетного удара РФ по торговому центру в Кременчуге.

Об этом сообщили у себя в Telegram-канале глава ОВА Дмитрий Лунин.

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«Вчера в Кременчуге произошла трагедия. Страна-террорист россия убила наших людей… В знак скорби будет приспущен Государственный Флаг Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также установлены ограничения на проведение развлекательных мероприятий, запрещено звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общественного питания. Просим жителей области почтить светлую память погибших в Кременчуге», — говорится в обращении.

Видео дня

Согласно последним данным, в результате удара по ТЦ в Кременчуге погибли 18 человек, еще 36 считаются пропавшими без вести.

Кроме того, около 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

https://www.youtube.com/watch?v=S2P6cCyLVqw

Очередной пример террористической сущности кремлевского режима вызвал резкое негодование со стороны мирового сообщества, призвавшего привлечь виновных в этом военном преступлении к ответственности.

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Кроме того, в Совбезе ООН решили созвать по этому поводу внеочередное заседание.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Траур Полтавская область Кременчуг Военные преступления Война России против Украины

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