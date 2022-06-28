Российский удар по ТЦ в Кременчуге: в Полтавской области объявлен траур по погибшим 28 июня, 10:38 Жертвами очередного военного преступления РФ стали как минимум 18 человек (Фото:Скриншот видео НВ)

Во вторник, 28 июня, власти Полтавской области объявили траур по погибшим в результате ракетного удара РФ по торговому центру в Кременчуге.

Об этом сообщили у себя в Telegram-канале глава ОВА Дмитрий Лунин.

«Вчера в Кременчуге произошла трагедия. Страна-террорист россия убила наших людей… В знак скорби будет приспущен Государственный Флаг Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также установлены ограничения на проведение развлекательных мероприятий, запрещено звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общественного питания. Просим жителей области почтить светлую память погибших в Кременчуге», — говорится в обращении.

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Согласно последним данным, в результате удара по ТЦ в Кременчуге погибли 18 человек, еще 36 считаются пропавшими без вести.

Кроме того, около 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

Очередной пример террористической сущности кремлевского режима вызвал резкое негодование со стороны мирового сообщества, призвавшего привлечь виновных в этом военном преступлении к ответственности.

Кроме того, в Совбезе ООН решили созвать по этому поводу внеочередное заседание.

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