Среди пострадавших — дети, РФ атаковала спасателей. Последствия ночного обстрела Сум — фото

21 июля, 09:28
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Последствия вражеского обстрела Сум (Фото: Управление ГСЧС в Сумской области)

Последствия вражеского обстрела Сум (Фото: Управление ГСЧС в Сумской области)

Российские войска нанесли серию ударов по Сумам, повредив жилой дом и торговый центр, а также атаковав спасателей во время тушения пожара.

Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в ГСЧС Украины.

Там отметили, что в результате обстрела повреждены жилой дом, торговый центр и придомовая территория.

Управление ГСЧС в Сумской области
Фото: Управление ГСЧС в Сумской области
Управление ГСЧС в Сумской области
Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

По данным ГСЧС, реактивный беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом, в результате чего на первом этаже возник пожар. Спасатели эвакуировали жильцов, а в ходе атаки пострадали шесть человек, в том числе четверо детей.

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Управление ГСЧС в Сумской области
Фото: Управление ГСЧС в Сумской области
Управление ГСЧС в Сумской области
Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

Кроме того, в результате обстрела в торговом центре вспыхнул масштабный пожар. Как сообщили в ГСЧС, во время тушения огня российские войска неоднократно наносили повторные удары.

Управление ГСЧС в Сумской области
Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

В результате одного из них был уничтожен служебный автомобиль спасателей, еще одно транспортное средство ГСЧС получило повреждения.

Управление ГСЧС в Сумской области
Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

В ведомстве подчеркнули, что удар пришелся также по придомовой территории, где загорелись два автомобиля. Несмотря на постоянную угрозу новых атак, спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов и оказывать помощь пострадавшим, добавили в ведомстве.

Управление ГСЧС в Сумской области
Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

В ночь на 17 июля российские войска нанесли пять ударов управляемыми авиабомбами (КАБ) по Сумам, попав в объекты гражданской инфраструктуры, в частности в центральной части города. В результате одного из ударов повреждено нежилое многоэтажное здание, а в окрестных домах выбиты сотни окон.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Сумы Война России против Украины ГСЧС Дроны Атака

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