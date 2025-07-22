Авиаудар РФ по Сумах: повреждены многоэтажки и торговый центр, есть раненые, среди них — ребенок

22 июля, 07:39
Поделиться:
Последствия российского авиаудара по Сумах, 21 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Последствия российского авиаудара по Сумах, 21 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В результате российского авиаудара по городу Сумы есть пострадавшие, среди них — ребенок. Об этом сообщает ГСЧС.

Российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Сумах поздно вечером 21 июля.

На месте спасатели эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух граждан и ликвидировали очаги возгораний, отмечает ГСЧС.

Реклама

ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Ранены три человека, из них — один ребенок. Всего за медицинской помощью обратились 12 человек.

Кроме того, в результате атаки РФ повреждены пять многоквартирных домов, 18 автомобилей и торговый центр.

ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Председатель Сумской ОГА Олег Григоров заявлял, что россияне около 22:30 нанесли удар по территории Ковпаковского района Сумской громады.

По его данным, в результате обстрела были повреждены многоэтажки и нежилые помещения.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Сумы Сумская область Война России против Украины Авиаудар Российская агрессия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies