Последствия российского авиаудара по Сумах, 21 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В результате российского авиаудара по городу Сумы есть пострадавшие, среди них — ребенок. Об этом сообщает ГСЧС.

Российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Сумах поздно вечером 21 июля.

На месте спасатели эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух граждан и ликвидировали очаги возгораний, отмечает ГСЧС.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Ранены три человека, из них — один ребенок. Всего за медицинской помощью обратились 12 человек.

Кроме того, в результате атаки РФ повреждены пять многоквартирных домов, 18 автомобилей и торговый центр.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Председатель Сумской ОГА Олег Григоров заявлял, что россияне около 22:30 нанесли удар по территории Ковпаковского района Сумской громады.

По его данным, в результате обстрела были повреждены многоэтажки и нежилые помещения.