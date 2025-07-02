Последствия удара России по терминалу Новой почты в Славянске (Фото: Нова пошта/Telegram)

В среду, 2 июля, российская армия ударила по Славянску Донецкой области с БПЛА, в результате чего есть попадание по терминалу Новой почты.

Об этом заявил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Отмечается, что терминал находился на улице Литературной. Кроме того, зафиксировано попадание в районе ул. Торецко-Набережная.

В Новой почте подтвердили уничтожение терминала.

Фото: Новая почта/Telegram

Там отметили, что работники не пострадали.

Сейчас уточняется сумма ущерба, нанесенного в результате удара, известно об ориентировочно 300 уничтоженных посылок и 5000 уцелевших. На месте работает полиция и ГСЧС.

Там также предупредили, что компания оперативно перестраивает сортировку посылок и логистику, однако возможны задержки в отправлениях из Славянска и в город из всех регионов Украины.

Дополнительную информацию об отправлении можно найти в трекинге в приложении.