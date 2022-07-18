В Херсонской области — еще одно попадание по скоплению оккупантов: появилось видео 18 июля, 14:07 По скоплению оккупантов в Херсонской области был нанесен удар (Фото:0552.ua)

В Херсонской области нанесли удар по большому скоплению российских оккупантов в Бериславском районе.



Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

«Еще одно попадание в скопление орков в Бериславском районе. Ждем официальных подсчетов потерь рашистов. Неделя началась удачно. Но не для россиян», — написал он.

Видео дня

Стратегическое командование ВСУ также сообщает об ударе по оккупантам в Бериславском районе и публикует видео с места событий.

«Информация проверяется, но в районе повысилась активность автомобильной техники оккупантов. Начались проверки всех граждан без исключения. Также это относится и к транспортным средствам местных жителей», — отметили в Страткоме ВСУ.

Ранее сообщалось, что утром 18 июля в Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы на вражеских складах с боеприпасами.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.