В Херсонской области — еще одно попадание по скоплению оккупантов: появилось видео

18 июля, 14:07
По скоплению оккупантов в Херсонской области был нанесен удар (Фото:0552.ua)

По скоплению оккупантов в Херсонской области был нанесен удар (Фото:0552.ua)

В Херсонской области нанесли удар по большому скоплению российских оккупантов в Бериславском районе.

Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

«Еще одно попадание в скопление орков в Бериславском районе. Ждем официальных подсчетов потерь рашистов. Неделя началась удачно. Но не для россиян», — написал он.

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Стратегическое командование ВСУ также сообщает об ударе по оккупантам в Бериславском районе и публикует видео с места событий.

https://www.youtube.com/embed/OigK8QXOC-0

«Информация проверяется, но в районе повысилась активность автомобильной техники оккупантов. Начались проверки всех граждан без исключения. Также это относится и к транспортным средствам местных жителей», — отметили в Страткоме ВСУ.

Ранее сообщалось, что утром 18 июля в Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы на вражеских складах с боеприпасами.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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