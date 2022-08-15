Удар по штабу Вагнера: масштабы разрушений оказались серьезнее, чем показала пропаганда РФ — видео 15 августа, 12:55 Количество ликвидированных вагнеровцев пока достоверно не известно (Фото:typicaldonetsk/Twitter)

В соцсетях обнародовали новые фото и видео со временно оккупированной РФ Попасной, где был нанесен ракетный удар ВСУ по базе российских наемников из ЧВК Вагнера.

Судя по опубликованным кадрам, масштабы разрушений там оказались намного серьезнее, чем показала кремлевская пропаганда.

В российских Telegram-каналах ранее было опубликовано фото, на котором видно поврежденный взрывом первый этаж захваченного оккупантами многоквартирного дома, который якобы и был основной целью украинских военных.

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Фото: Anton Gerashchenko/Twitter

В то же время на других снимках очевидцев запечатлены реальные результаты удара, практически полностью уничтожившего одно из зданий, в котором и находился штаб наемников.

Его разрушение стало результатом работы украинской разведки, которая воспользовалась информацией о позициях наемников, которую слил в открытый доступ один из российских пропагандистов Сергей Среда.

Фото: Anton Gerashchenko/Twitter

Благодаря его фото ВСУ и удалось установить местонахождение вражеской базы и нанести по ней удар из РСЗО HIMARS.

Точное количество потерь оккупантов на данное время не известно.

Кроме того, согласно неподтвержденным пока данным, в момент удара в штабе Вагнера находился его кремлевский куратор Евгений Пригожин, известный также как «повар Путина», с которым связывают скандальную «фабрику троллей».

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