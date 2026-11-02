ГСЧС показала последствия российского удара по школе в Комышувасе, где находился гуманитарный центр: число погибших возросло до 24
Среди раненых также есть двое спасателей (Фото: ГСЧС Украины /Telegram)
В понедельник, 2 ноября, в результате российских ударов по школе в Камышевахе Запорожского района погибли 24 человека, еще пятеро получили ранения.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, среди погибших двое спасателей и четверо полицейских.
В Нацполиции сообщили, что одна из управляемых авиабомб попала в гуманитарный центр, который служил укрытием для местных жителей. Гражданские лица, полицейские и спасатели, несущие службу в Комышувасе, оказались под завалами.
Среди раненых также есть двое спасателей.
Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются.
Сотрудники полиции, ГСЧС, военные и волонтеры пытаются эвакуировать людей. Работа затрудняется российскими дронами и обстрелами. В заваленном здании сильное задымление, поэтому работать крайне трудно и опасно.
Страна-агрессор Россия 2 ноября подвергла массовой атаке авиабомбами посёлок Комышуваха в Запорожской области, в результате чего погибли 24 человека.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне не могли не знать, что каждую неделю местные жители, оставшиеся в Комышувасе, получали гуманитарную помощь именно в школе.
«И это очередное доказательство того, что Россия не хочет ни деэскалации, ни реальной справедливости», — подчеркнул Зеленский.