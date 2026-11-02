ГСЧС показала последствия российского удара по школе в Комышувасе, где находился гуманитарный центр: число погибших возросло до 24

Среди раненых также есть двое спасателей (Фото: ГСЧС Украины /Telegram)

В понедельник, 2 ноября, в результате российских ударов по школе в Камышевахе Запорожского района погибли 24 человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, среди погибших двое спасателей и четверо полицейских.

В Нацполиции сообщили, что одна из управляемых авиабомб попала в гуманитарный центр, который служил укрытием для местных жителей. Гражданские лица, полицейские и спасатели, несущие службу в Комышувасе, оказались под завалами.

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Среди раненых также есть двое спасателей.

Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются.

Сотрудники полиции, ГСЧС, военные и волонтеры пытаются эвакуировать людей. Работа затрудняется российскими дронами и обстрелами. В заваленном здании сильное задымление, поэтому работать крайне трудно и опасно.

Страна-агрессор Россия 2 ноября подвергла массовой атаке авиабомбами посёлок Комышуваха в Запорожской области, в результате чего погибли 24 человека.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне не могли не знать, что каждую неделю местные жители, оставшиеся в Комышувасе, получали гуманитарную помощь именно в школе.

«И это очередное доказательство того, что Россия не хочет ни деэскалации, ни реальной справедливости», — подчеркнул Зеленский.