Четвертые сутки спасательных работ: число погибших в Камышевахе возросло до 42 человек, под завалами могут находиться еще более 30

Спасательные работы в Камышевахе продолжаются четвёртые сутки подряд 5 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi)

В поселке Камышеваха Запорожской области в четверг, 5 ноября, продолжаются аварийно-спасательные работы на месте российского авиаудара по школе, где раздавали гуманитарную помощь. Об этом сообщает Национальная полиция.

Из-под завалов извлечены тела 42 погибших. Проводится опознание тел.

По данным полиции, под завалами могут находиться еще 33 человека.

4 ноября сообщалось о 40 погибших и 30 пропавших без вести в Камышевахе.

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2 ноября войска РФ нанесли массированный удар авиабомбами по поселку Камышеваха в Запорожской области. Оккупанты нанесли несколько ударов бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по школе, где людям раздавали гуманитарную помощь. По словам президента, после первого удара Россия сбросила еще девять авиабомб непосредственно на укрытие, где прятались люди.

По словам сопредседателя Совета обороны Запорожья Ивана Федорова, для удара по укрытию россияне применили трехтонные ФАБ-3000, мощность которых примерно втрое превышает мощность баллистической ракеты.

Среди погибших в Камышевахе известно о двух спасателях и четырех полицейских.