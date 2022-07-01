Количество жертв ракетных ударов РФ по Сергеевке возросло до 21 человека
Среди погибших есть 12-летний подросток (Фото:kt20220224/t.me)
Количество мирных жителей, погибших в результате ракетных ударов РФ в Белгород-Днестровском районе, возросло до 21 человека.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
«Среди этих 21 человек есть погибший мальчик 12 лет», — рассказал он.
По имеющимся данным, ракеты Х-22, выпущенные в ночь на 1 июля российскими бомбардировщиками Ту-22, попали по девятиэтажному жилому дому и двум базам отдыха в курортной Сергеевке.
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