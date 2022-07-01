Количество жертв ракетных ударов РФ по Сергеевке возросло до 21 человека

1 июля, 16:26
Среди погибших есть 12-летний подросток (Фото:kt20220224/t.me)

Среди погибших есть 12-летний подросток (Фото:kt20220224/t.me)

Количество мирных жителей, погибших в результате ракетных ударов РФ в Белгород-Днестровском районе, возросло до 21 человека.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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«Среди этих 21 человек есть погибший мальчик 12 лет», — рассказал он.

По имеющимся данным, ракеты Х-22, выпущенные в ночь на 1 июля российскими бомбардировщиками Ту-22, попали по девятиэтажному жилому дому и двум базам отдыха в курортной Сергеевке.

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В Офисе президента расценили очередное военное преступление кремлевского режима против мирного населения Украины как террористический акт.

СБУ начала уголовное производство по ч.2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

По словам советника главы МДВ Евгения Енина, ракетный удар по Одесской области может быть местью кремлевского режима за потерю контроля над островом Змеиный.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Одесская область Российская агрессия Ракетные удары Белгород-Днестровский Война России против Украины

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