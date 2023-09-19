«Попытка хайпонуть на гибели людей». Игаль Левин — о расследовании NYT относительно удара по Константиновке 19 сентября, 15:34 NV Премиум Последствия российского удара по Константиновке, 6 сентября (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region/Handout via REUTERS)

В The New York Times опубликовали расследование удара по Константиновке, который произошел 6 сентября.

Журналисты утверждают, что ракетный удар 6 сентября по рынку в Константиновке, когда погибли 16 человек и еще 37 получили ранения, якобы стал результатом неисправности ракеты украинской ПВО, выпущенной из ЗРК Бук. В издании назвали это «трагической неудачей».

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Как на это реагировать, в эфире Radio NV рассказал Игаль Левин, офицер Армии обороны Израиля.

— У этого большого расследования аж шесть авторов. Мне кажется, было бы хорошо, если бы они расследовали что-то такое, что касалось российских ракет и обстрелов. Но нет, мы видим вот такое. Что вы об этом думаете?

— Вы знаете, кто эти шесть авторов? Журналисты.

— Да, просто журналисты.

— Вы понимаете, что [относительно] любых таких событий, в особенности: ударов ракет, когда Россия бьет ракетами по территории Украины, должно быть расследование — государственное, официальное — экспертизы и т. д.

Вам напомнить, что говорят немецкие журналисты, их расследования о том, кто якобы подорвал трубу?

— Северные потоки.

— К каким выводам пришли эти журналистские расследования?

— На маленькую яхту должно было поместиться несколько тонн взрывчатки.

— Давайте мы не будем на полном серьезе комментировать журналистские расследования вопросов, которые касаются непосредственно тех аспектов, где должна быть экспертиза на местах и вердикт государства.

— Но это все будет использовать российская пропаганда, и уже давно этим занимается.

— Конечно, она это использовала еще до этих журналистских расследований.

Нужно всегда понимать, на чем ставятся акценты, кто какие высказывания делает. Их делают журналисты, независимые следователи? Экспертиза делает то или иное расследование.

Все эти журналисты говорили, что ракета прилетела под углом. А потом, когда доказали, что по отражениям она может лететь вертикально, они говорят: «А, ну да, действительно». И начинают искать новые, другие аргументы.

С Северными потоками я похожее слышал. Говорили: «Тут невозможно приплыть, мы так поняли». А потом нашли какие-то новые, другие аргументы.

Это абсолютно не серьезно. Это шум и попытка хайпонуть на гибели людей, на трагедиях. Потому что представляете, насколько это кликабельные заголовки.

А для [непопулярных] экспертов [это возможность] больше площадок получить.