В Ровенской области после удара РФ без света более 10 тысяч человек, повреждена критическая инфраструктура

В Ровенской области в результате обстрела РФ обесточены более 10 тысяч абонентов (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Stringer)

В Ровенской области в результате ночного обстрела РФ без света остались более 10 тысяч человек.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

В регионе повреждена критическая инфраструктура. В нескольких жилых домах выбило окна, изуродованы припаркованные возле них автомобили.

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По предварительным данным, в результате атаки РФ люди ранений не получили.

Соответствующие службы сейчас ликвидируют последствия российского удара, добавили в ОВА.

В ночь на 20 января Россия массированно атаковала города Украины баллистическими и крылатыми ракетами, а также шахедами.

В Киеве после удара РФ без отопления оказались более 5600 многоэтажек, левый берег без воды. В Днепре возник пожар, повреждены предприятие и многоэтажка, пострадали два человека.

В Одесской области поврежден объект энергетики, в Черноморске дрон попал в многоэтажку. В Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

