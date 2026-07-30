«Союз с безумным режимом». Зеленский подтвердил, что россияне ударили по Радушному северокорейской баллистикой

По предварительным данным, Россия впервые за долгое время могла применить ракету северокорейского производства. Речь идет об ударе по поселку Радушное вблизи Кривого Рога , в результате которого погибла целая семья.

Об этом в четверг, 30 июля, в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, еще будут проведены экспертизы, а все обстоятельства будут проверены, но на данный момент это северокорейская баллистика.

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«Союз московских подонков с безумным режимом в Северной Корее — ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, у наших границ, и ради убийства наших украинских детей», — сказал Зеленский.

Он также сказал, что многие в мире осудили этот удар.

«Было много выражений соболезнования в связи с гибелью людей. Европейские страны сделали немало заявлений и по поводу российской ракеты, которая залетела на территорию Польши и разорвалась где-то в поле под Люблином», — заявил президент.

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Но самое главное, по его словам, — это не просто сочувствие и осуждение, а ракеты для ПВО и именно такое давление на Россию, которое способно остановить «эту тупую российскую войну, все их удары и террор».

«Ракеты для ПВО — и прежде всего ракеты для Patriot, а также для NASAMS, IRIS-T, Hawk и других наших систем — являются ключевым приоритетом. Я очень рассчитываю, что все партнеры — и прежде всего наши американские партнеры, наши друзья в Европе — будут осознавать, что от их помощи нам, от помощи Украине зависят реальные человеческие жизни», — подытожил Зеленский.

30 июля спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также заявил, что Россия могла применить северокорейские ракеты KN-23. По его словам, эта ракета уже давно не фигурировала в сводках Воздушных сил, «но сегодня она снова появилась».

Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что Россия могла получить новую партию оружия от КНДР.

Воздушная атака России 30 июля — что известно

В ночь на 30 июля Россия совершила массированную атаку на Украину, в частности на западные области.

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Всего для массированного комбинированного удара по Украине войска государства-агрессора РФ применили 358 средств воздушного нападения. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 320 целей.

Российские войска выпустили по Львову 22 крылатые ракеты. В результате удара повреждены два многоэтажных дома. Один человек погиб, по меньшей мере 34 пострадали.

30 июля в Польше прогремел мощный взрыв. Утром польская полиция сообщила, что обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта. Их нашли в поле, между деревнями Тарнава-Колония и Токары.