«Средства отбились тысячекратно». Чем атаковали аэродром в Пскове, Перми, Курске и других городах РФ — интервью с Притулой 21 сентября, 19:55 NV Премиум Сергей Притула (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Сергей Притула, политик и волонтер, в интервью Radio NV рассказал, как украинский бизнес и государство инвестируют в производство БПЛА и насколько «окупились» данные инвестиции после ряда атак по территории Российской Федерации.



— Как меняется характер войны сейчас, даже по тем запросам, которые вы получаете от военных? Если говорить об эволюции боевых дронов, тема чрезвычайно актуальна.

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Часть из них проходит через ваш фонд, через ваши руки. Какой вывод вы делаете? Куда мы направляемся и как меняется и производство в Украине, и, собственно говоря, использование и эволюция этой военной сферы на фронте?

— Здесь не только о дронах надо говорить, потому что глобальный тренд — это происходит везде, где можно заменить живую силу на автоматизированные системы, на беспилотные системы. Потому что не только беспилотниками сейчас живет украинское войско и украинские производители в области miltech. Мы говорим о наземных автоматизированных, роботизированных системах, потому что наш фонд также закупал подвижные платформы для ведения дистанционного огня. То есть, когда на платформе есть турель под, допустим, Browning, и с расстояния 500 метров, оставаясь в укрытии, боец может вести огонь по противнику.