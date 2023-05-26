«Врачи выносили обгоревших животных». Очевидцы ракетного удара по поликлинике в Днепре рассказали об увиденном 26 мая, 14:04 Последствия обстрела РФ поликлиники в Днепре (Фото:ДСНС/Telegram)

Во время российского обстрела Днепра не было слышно сирены, окна повыбивало, а людей подбросило «аж до потолка». Ветеринары спасали раненых животных из здания поврежденной ветеринарной клиники.

Об этом рассказали свидетели ракетного удара России по поликлинике в Днепре в комментарии Общественному.

Сообщается, что жительница микрорайона Ольга во время взрыва находилась в собственном доме с ребенком. По ее словам, страшный взрыв прозвучал до сирены и вызвал значительные разрушения.



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«Мы с ребенком дома были. Сирены не было. Взрыв страшный произошел как раз на ветклинику. Скорые, пожарные. У меня дома вырвало створку подоконника. Людей много пострадало, окна повыбивало. Очень сильный взрыв был, мы на диване были, нас аж до потолка подбросило. Сразу же дым пошел», — рассказала женщина



Дмитрий, еще один очевидец российского террора в Днепре наблюдал, как из поврежденной ветеринарной клиники врачи выносили раненых животных, после чего отправился спасать свою кошку.



«Пробегал мимо психдиспансера, видно было, что задели здание и основной удар пришелся в ветклинику, там врачи выносили животных обгоревших. Далее побежал сюда, свою кошку спасать. Дома стекло полностью повылетало на балконе, посыпалось», — рассказывает он.



В пятницу, 26 мая, российские оккупанты нанесли удар по поликлинике в городе Днепр. Известно об одном погибшем и 23 пострадавших. Пожар удалось локализовать, тушение продолжается. Информация о жертвах обстрела обновляется.

