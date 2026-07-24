«Не еду, когда вижу риски». Флеш заявил, что не был на полигоне в Киевской области, который атаковала РФ

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) заявил, что не был на полигоне в Киевской области, где проходила выставка вооружений и по которому нанесла удар РФ.

«Друзья, меня там не было, и я не планировал посещать этот полигон. Я написал для друзей на своей странице, что со мной всё в порядке, ведь все знают, что я часто бываю на подобных мероприятиях. Таких разнообразных мероприятий проводятся десятки (если не сотни)», — написал Флеш в соцсетях.

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Перед этим он заявил в Facebook, что с ним всё в порядке и его команда жива.

Советник президента добавил, что не посещает полигоны, если существуют риски. Среди них: отсутствие укрытия, анонс в интернете, нахождение в зоне досягаемости баллистических ракет, заблаговременное объявление места проведения, большое количество участников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о шести погибших и десятках пострадавших в результате российского удара баллистическими ракетами по Киевской области 24 июля. Зеленский не уточнил, куда именно попали российские баллистические ракеты.

Основатель компании — производителя продукции оборонного назначения First Contact и военнослужащий Валерий Боровик ранее заявлял, что российские войска нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила выставка продукции оборонного назначения. В результате атаки есть погибшие и разрушения.

Позже Украинский совет оружейников подтвердил удар по выставке, на которой присутствовали представители оборонной промышленности, и заявил, что не был организатором мероприятия.

Около 11:30 Воздушные силы ВСУ предупредили о баллистических ракетах, летящих в сторону Киева; в столице прогремела серия взрывов, сообщалось о работе ПВО.