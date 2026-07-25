Буданов об атаке на выставку оружия в Киевской области: враг нанес удар, когда в столице находились иностранные делегации

Место российского обстрела в Киевской области, 24 июля 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Киевской области)

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов назвал российский удар баллистикой по частной выставке оружия в Киевской области 24 июля сознательным актом терроризма. Об этом он написал в Telegram в субботу, 25 июля.

«Это очередное военное преступление Российской Федерации. Враг целенаправленно нанес удар именно тогда, когда в Киеве находились иностранные делегации. Это сознательный акт терроризма», — отметил Буданов.

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Он добавил, что организаторы подобных мероприятий должны нести персональную ответственность за людей, а безопасность должна быть гарантирована на высочайшем уровне. В противном случае проводить такие мероприятия не следует.

«Этот урок, к сожалению, не первый, но он должен наконец стать последним», — отметил Буданов.

Он напомнил, что сегодня в Киевской области — день траура по погибшим в результате атаки. В настоящее время врачи борются за жизни раненых, которых насчитывается около 100.

Баллистический удар по выставке вооружений в Киевской области 24 июля — что известно

24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400. Одну из ракет удалось перехватить силам ПВО. Удар пришелся по одному из частных полигонов в Бучанском районе, где проходила выставка вооружений и находились представители оборонной промышленности Украины.

В результате атаки погибли 10 человек, около 100 получили ранения. По данным местных властей, были повреждены десятки жилых домов, два отеля, ресторан и 34 автомобиля.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что 24 июля армия РФ нанесла удар не по полигону, а по частному спорткомплексу в Киевской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что этот объект не находится в ведении Сил обороны.