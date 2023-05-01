В Павлограде погибли два человека в результате российского удара — Зеленский 1 мая, 22:39 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Два человека погибли и 40 пострадали в результате российского ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

«Днепропетровская область. Ракеты террористов унесли жизни двух людей, совсем молодых парней. Мои соболезнования семьям! Еще сорок человек — женщины, дети, мужчины — получили помощь после ранений и травм», — сказал он.

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Президент подчеркнул, что на каждый такой удар российские оккупанты получат ответ. Он поблагодарил украинских воинов, которые защищают украинские позиции, отражают российские штурмы и по максимуму уничтожают оккупанта.

«Чем больше украинской точности, чем больше украинской взаимоподдержки, тем быстрее российское зло будет уничтожено», — сказал он.

В ночь на понедельник, 1 мая, Россия совершила массированную атаку из района Каспийского моря (два самолета Ту-160) и Мурманской области (девять самолетов Ту-95). В общей сложности было использовано 18 ракет Х-101 и Х-555, 15 из них сбили силы обороны.

В Павлоградском районе было зафиксировано несколько «прилетов», было повреждено промышленное предприятие, пострадали 19 многоэтажек, 25 частных домов, учебные заведения и магазин.