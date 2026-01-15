«Благодарить или ругать»: Садовый позвонил коммунальщице, которая убирала снег возле места прилета шахеда во Львове — видео

15 января, 11:23
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Мэр Львова Андрей Садовый на месте попадания российского шахеда, 15 января 2026 года (Фото: Скриншот видео / Андрей Садовый / Facebook)

Мэр Львова Андрей Садовый на месте попадания российского шахеда, 15 января 2026 года (Фото: Скриншот видео / Андрей Садовый / Facebook)

Мэр города Львова Андрей Садовый лично позвонил коммунальщице Ольге, которая убирала снег возле памятника Степану Бандере, где утром в четверг, 15 января, произошло попадание российского шахеда. Об этом свидетельствует видео Садового в Facebook.

Он рассказал, что женщине 59 лет, она «очень скромная и не хочет выходить к медиа».

По словам коммунальщицы, в результате удара шахедом она не пострадала.

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«Я не знаю, то ли вас благодарить, то ли вас ругать. Ваше мужество сегодня захватило всех в Украине. Я хочу вас поблагодарить за ваше служение обществу, за вашу работу… Хочу замечание сделать: когда тревога, будьте в покое… ваша безопасность прежде всего», — сказал Садовый сотруднице коммунальных служб.

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Утром 15 января во Львове прогремели взрывы на фоне предупреждения об атаке дронами. Впоследствии Садовый сообщил о попадании шахеда на территории детской площадки — в нескольких метрах от памятника Степану Бандере. Взрывная волна повредила расположенные рядом дома и здание политехники, пострадавших нет.

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На опубликованных Садовым кадрах видно, что возле памятника во время прилета было два человека — работники коммунальных служб, которые убирали там снег. Один из них сразу после взрыва продолжил работу.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Львов Андрей Садовый

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