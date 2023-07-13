Удар по отелю в Бердянске: ночью оккупанты вывозили грузовиками тела погибших военных РФ — Генштаб ВСУ

13 июля, 12:58
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ВСУ попали в здание гостиницы Дюна в оккупированном Бердянске, где жило руководство российских войск (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

ВСУ попали в здание гостиницы Дюна в оккупированном Бердянске, где жило руководство российских войск (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

В оккупированном Бердянске российские оккупанты начали вывозить тела погибших военных РФ после попадания по зданию отеля Дюна.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона.

По его словам, тела вывозили активно грузовиками.

«Во временно оккупированном Бердянске в результате попадания по отелю Дюна в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг», — уточнил представитель Генштаба ВСУ.

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Ковалев не уточнил вероятное количество ликвидированных оккупантов.

11 июля в оккупированном Бердянске прогремели несколько серий взрывов. Среди прочего было попадание в здание гостиницы Дюна, где жило руководство российских войск.

В результате попадания погиб генерал-лейтенант Олег Цоков.

Оккупанты утверждают, что удар был нанесен дальнобойными ракетами Storm Shadow, которые недавно Запад передал Украине.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Бердянск хлопок Война России против Украины

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