Детонировало три часа. Ночью в Чаплынке по оккупантам нанесли мощный удар — депутат облсовета 13 ноября, 12:02 В Чаплынке нанесли мощный удар по россиянам (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

В ночь на воскресенье, 13 ноября, по россиянам нанесли мощный удар в Чаплынке Херсонской области. После чего на месте сосредоточения оккупантов был сильный пожар, детонация длилась более трех часов.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

«Уцелевшие орки организовали выход техники, грузили вертолеты на тралы, собирали оборудование, палатки. Убегали», — написал он.

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11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже развеваются украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны считают, что зачистка города может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже вышли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.