ГУР назвало одного из ответственных за подготовку удара по детской больнице Охматдет

Майор Денис Шейнов, ответственный за удар России по Охматдету 8 июля 2024 года, с женой (Фото: ГУР МО/Телеграмма)

Главное управление разведки Минобороны Украины во вторник, 8 июля, в годовщину российского удара по Национальной детской специализированной больнице Охматдет в Киеве, обнародовало данные одного из ответственных за подготовку атаки.

Украинская разведка написала в Telegram, что им оказался майор ВС РФ Шейнов Денис Алексеевич — начальник специальной инженерной службы 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Отмечается, что именно это подразделение было непосредственно привлечено к атаке на медицинское учреждение, в котором в момент удара на лечении находилось 627 детей.

По данным ГУР, майор Шейнов по своим функциональным обязанностям начальника специальной инженерной службы отвечал за организацию технической подготовки крылатых ракет воздушного базирования Х-101 к применению самолетами стратегической авиации.

Он родился 30 января 1978 года в Саратове, РФ, где окончил высшее военное инженерное командное училище ракетных войск.

Кроме того, в 2018 году оккупант находился в Сирии, где выполнял так называемые специальные задачи.

Отмечается, что его наградили медалями За воинскую доблесть II ст. (2000), За отличие в военной службе I ст. (2015), Участнику военной операции в Сирии (2019).

По данным украинской разведки, Шейнов женат на Шабаловой Елене Михайловне, имеет сына и дочь.

ГУР также обнародовало постоянный адрес проживания семьи: г. Саратов, ул. Батавина, д. 12, кв. 266.

Российский удар по больнице Охматдет в Киеве — что известно

8 июля 2024 года российские войска во время массированного обстрела Киева нанесли удар по детской больнице Охматдет. Двое взрослых погибли, одна из них — молодой врач из Львова. Было повреждено 24 отделения. Около 100 маленьких пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения Киева и области.

СБУ заявляла, что РФ прицельно ударила по Охматдету ракетой Х-101. Об этом свидетельствовали найденные на месте удара обломки. Также в СБУ заявляли, что разрушения больницы «ни в коем случае не могли быть вызваны ЗРК NASAMS», как утверждали российские власти, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что государство отстроит Охматдет. Правительство выделило 100 млн грн на ремонтные работы.

12 июля Виктор Ляшко заявил, что корпус больницы Охматдет не подлежит восстановлению, поэтому его снесут.