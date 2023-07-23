Ночная атака россиян на Одессу. Украина призвала международное сообщество помочь с восстановлением почти 30 культурных памятников 23 июля, 22:04 Вид собора после ракетной атаки россиян (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

В воскресенье, 23 июля, российские оккупанты во время ракетной атаки на Одессу повредили почти 30 памятников культурного наследия. Украина призывает мир помочь с их восстановлением.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины в Telegram.

В министерстве отметили, что по предварительным оценкам повреждены 29 памятников культурного наследия национального и местного значения в результате ночной ракетной атаки россиян на Одессу.

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Среди них повреждены памятники культурного наследия в пределах объекта всемирного наследия Исторический центр Одессы и его буферной зоны.

«МКИП призывает международное сообщество оказать помощь на восстановление памятников культурного наследия и готовит соответствующие обращения в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО и Комитет Второго протокола Гаагской конвенции», — отметили в министерстве.

Ранее председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате ракетной атаки российских оккупантов на Одессу было повреждено 25 памятников архитектуры.

Председатель Совета министров Итальянской Республики Джорджия Мелони заявила, что Италия готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора и других культурных памятников Украины.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО . В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — самый большой православный храм Одессы, который был заложен еще в 1794 году. Собор разрушили при Сталине, а в 2005 году его восстановили.