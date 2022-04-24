В Одессе в результате ракетного удара погибла журналистка, ее мама и трехмесячная дочь. Что вспоминают о семье близкие и друзья 24 апреля, 14:21 Цей матеріал також доступний українською Валерия Глодан, ее мать и трехмесячная дочь, погибшие вследствие ракетного удара по Одессе (Фото:Instagram/underwonderwow)

Среди жертв ракетного удара по Одессе, нанесенного 23 апреля российскими войсками, были журналистка Валерия Глодан, ее мать и трехмесячная дочь.

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Близкие и друзья семьи высказались о трагедии в соцсетях и поделились своими воспоминаниями о Валерии.

Фотографии жены и дочери разместил муж Валерии Юрий Глодан. Перед ракетным ударом он вышел в магазин и остался в живых.

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Пара поженилась 30 августа 2019 года. 4 января 2022-го у них родилась дочь, которую назвали Кира.

«Родные мои, царство небесное! Вы в наших сердцах!» — написал он.

Валерия Глодан — в девичестве Явкина — была родом из Херсона. С начала войны 28-летняя девушка переживала, что родной город находится в оккупации и надеялась на лучшее, пишет ее однокурсница.

«Лера была часто улыбающейся девушкой, была справедливой и сильной морально. Иногда слушала странную музыку и очень от нее кайфовала. Это искренне и круто. А еще любила караоке и совсем не стыдилась этого. В 2014 году перед экзаменами говорила „Слава Украине“. Даже не передать, как в Одессе тогда это было важно слышать ту поддержку», — пишет она.

Валерия также делилась с приятельницей своими мыслями о начале войны, которое совпало с началом материнства: 24 февраля ее дочери было чуть больше месяца.



Фото: Jane Shvits/Facebook

«Это были лучшие 40 недель. Уже месяц нашей девочке. Папа подарил первые цветы. Это новый уровень счастья», — писала девушка в своем Instagram в начале февраля.

Валерия получила образование в Одесском национальном университете, закончила факультет журналистики. О трагедии высказались также ее преподавательницы.

«Мы видели, как черный дым валит из дома неподалеку. Там погибла моя бывшая студентка, ее мама и трехмесячная дочь. […] Валерия — светлая, красивая, добрая девочка… Нет слов. Давайте помолимся за них сегодня», — пишет Наталия Стеблина.

«Моя студентка. Прекрасная, светлая, добрая. Погибли сразу три поколения семьи — Лерочка, ее мама и трехмесячная малышка. Чудовищное горе», — пишет Екатерина Валькова.

Также в память о девушке высказались и ее коллеги.

«Погибла прекрасная девушка и ее малыш. Валерия была очень светлым человеком. Работала в моей команде LAPTI несколько лет назад. Внутри ненависть и боль», — написал Александр Верник.

Бывшая коллега Валерии Елена Поволяева рассказывает, что женщина была искренней и доброй.



«Не могу поверить. Мы не были прямо друзьями, но дружили, это точно. Были коллегами полтора года, тесно сотрудничали с этой замечательной, искренней и доброй девушкой. У нее же дочь совсем маленькая. Была. Три месяца. И она не выжила. Невыразимо жаль. Хочется кричать и лезть на стенку», — пишет она.

О трагедии высказалась и команда Зеленого театра: «Сегодня из-за ракетного удара в Одессе погибла подруга многих членов нашей команды Валерия Глодан, ее мать и ее трехмесячная дочь. Мы просим всех театралов не оставаться безучастными и помочь вместе с нами и друзьями семье погибших».

Российские военные в субботу, 23 апреля, нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела погибли восемь человек, по меньшей мере 18 — получили ранения. Оккупанты повредили жилой дом и объекты инфраструктуры, две вражеские ракеты уничтожены.

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