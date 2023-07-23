Несокрушимый город. Сотни одесситов убирают последствия массированной российской атаки — видео 23 июля, 13:01 Местные жители Одессы убирают последствия разрушений после ночной атаки (Фото:Новости Live/Telegram)

После ночной массированной атаки Одессы сотни местных жителей вышли на улицы, чтобы убрать их. К работе присоединились коммунальщики, местные, в том числе и дети.

Соответствующие кадры публикуют в социальных сетях.

На видео видно, как люди сплотились и убирают последствия теракта россиян в разрушенном Свято-Преображенском соборе.

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Как сообщалось, в ночь на 23 июля, российские войска нанесли масштабный удар по историческому центру Одессы. Ракеты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

В результате атаки погиб гражданский мужчина 1974 года рождения и пострадали 22 человека, среди которых четверо — дети.