Несокрушимый город. Сотни одесситов убирают последствия массированной российской атаки — видео
Местные жители Одессы убирают последствия разрушений после ночной атаки (Фото:Новости Live/Telegram)
После ночной массированной атаки Одессы сотни местных жителей вышли на улицы, чтобы убрать их. К работе присоединились коммунальщики, местные, в том числе и дети.
Соответствующие кадры публикуют в социальных сетях.
На видео видно, как люди сплотились и убирают последствия теракта россиян в разрушенном Свято-Преображенском соборе.
Как сообщалось, в ночь на 23 июля, российские войска нанесли масштабный удар по историческому центру Одессы. Ракеты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.
В результате атаки погиб гражданский мужчина 1974 года рождения и пострадали 22 человека, среди которых четверо — дети.