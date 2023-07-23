«Повторяют практики ИГИЛ». Ермак назвал пять необходимых шагов, которые должен сделать мир, реагируя на вражеский удар по Одессе 23 июля, 14:27 Свято-Преображенский собор в Одессе после ночной атаки (Фото:REUTERS / Serhii Smolientsev)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на ночной ракетный удар России по Одессе и подчеркнул, что «это сознательные удары российских террористов, которые повторяют практики ИГИЛ».

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Ермак отметил, что мир не должен оставить без реакции очередной акт терроризма России и для этого есть пять шагов:

Дальнобойные ракеты для Украины. Они позволят уничтожить вражеские возможности по нанесению этих ударов; Видео дня

Быстрая поставка дополнительных систем ПРО для защиты украинского неба. Сбивать типы ракет, которыми враг атакует Одессу, могут современные западные ПРО, которые Украина получала в незначительном количестве;

Дальнейшее усиление экономических санкций, невозможность работы российского ВПК;

Международная изоляция России, как странами Запада, так и государствами Глобального юга;

Украинский Крым должен быть демилитаризован от российских сил.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.