В Одессе в результате ночного удара РФ пострадали пять человек, среди них — двое детей

3 июля, 08:22
Поделиться:
В результате удара РФ в Одессе поврежден девятиэтажный дом, 3 июня 2025 года (Фото: Олег Кипер/Телеграм)

В результате удара РФ в Одессе поврежден девятиэтажный дом, 3 июня 2025 года (Фото: Олег Кипер/Телеграм)

В Одессе в результате российской атаки шахедами в ночь на четверг, 3 июля, пострадали пять человек, среди них — двое детей.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

Он отметил, что в результате удара РФ поврежден многоэтажный жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Реклама

Олег Кипер/Telegram
Фото: Олег Кипер/Telegram

В квартирах вспыхнули пожары, которые уже ликвидировали пожарные. 6 квартир разрушены полностью, еще 36 — частично повреждены.

По данным ОВА, среди пострадавших двое детей — 7-летний мальчик и 9-летняя девочка. Их госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Олег Кипер/Telegram
Фото: Олег Кипер/Telegram
Олег Кипер/Telegram
Фото: Олег Кипер/Telegram

Кипер добавил, что остальные пострадавшие лечатся амбулаторно после получения всей необходимой медицинской помощи.

В ГСЧС уточнили, что в Одессе поврежден девятиэтажный дом. Возник пожар с седьмого по девятый этажи.

Олег Кипер/Telegram
Фото: Олег Кипер/Telegram
Олег Кипер/Telegram
Фото: Олег Кипер/Telegram

Спасатели эвакуировали 50 жителей дома, из них 10 человек, в том числе двух детей, спасли с помощью спецтехники.

Вечером 2 июля армия страны-агрессора России запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу. В Киеве и Одессе раздавались взрывы.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Война России против Украины Одесса атака шахедов шахеды Российская агрессия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X