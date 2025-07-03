В Одессе в результате ночного удара РФ пострадали пять человек, среди них — двое детей
В результате удара РФ в Одессе поврежден девятиэтажный дом, 3 июня 2025 года (Фото: Олег Кипер/Телеграм)
В Одессе в результате российской атаки шахедами в ночь на четверг, 3 июля, пострадали пять человек, среди них — двое детей.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.
Он отметил, что в результате удара РФ поврежден многоэтажный жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры.
В квартирах вспыхнули пожары, которые уже ликвидировали пожарные. 6 квартир разрушены полностью, еще 36 — частично повреждены.
По данным ОВА, среди пострадавших двое детей — 7-летний мальчик и 9-летняя девочка. Их госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Кипер добавил, что остальные пострадавшие лечатся амбулаторно после получения всей необходимой медицинской помощи.
В ГСЧС уточнили, что в Одессе поврежден девятиэтажный дом. Возник пожар с седьмого по девятый этажи.
Спасатели эвакуировали 50 жителей дома, из них 10 человек, в том числе двух детей, спасли с помощью спецтехники.
Вечером 2 июля армия страны-агрессора России запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу. В Киеве и Одессе раздавались взрывы.