Удар по Новофедоровке: россияне рыдают и стоят в километровых пробках, пытаясь сбежать из Крыма — видео

10 августа, 11:59
Туристы из РФ жалуются, что не хотят уезжать (Фото:Коллаж НВ)

Туристы из РФ жалуются, что не хотят уезжать (Фото:Коллаж НВ)

После взрывов на аэродроме в Новофедоровке Сакского района временно оккупированного РФ Крыма российские туристы массово бегут с полуострова.

Об этом свидетельствуют опубликованные в соцсетях видео многокилометровых пробок из автомобилей, пытающихся прорваться к мосту через Керченский пролив.

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При этом, бегут россияне с Крыма неохотно, и даже рыдают от досады за испорченный отпуск, однако инстинкт самосохранения все же берет свое и бесконечные вереницы из автомобилей тянутся обратно в РФ.

Видео дня

«Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты! Как здесь классно, вообще! Я привыкла здесь. Как в своем доме жили…», — пожаловалась со слезами на глазах одна из туристок, решивших отдохнуть на украденном полуострове на фоне ежедневных убийств войсками РФ мирных украинцев.

https://twitter.com/Lt_Kizhe/status/1557110513557032960
https://twitter.com/typicaldonetsk/status/1557017902548766722
https://twitter.com/ARAZHus56576372/status/1557014240329965568

Серия взрывов на военном аэродроме РФ в Новофедоровке произошла накануне, 9 августа.

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Российская сторона заявила, что их причиной стала якобы случайная детонация хранившихся там боеприпасов.

https://www.youtube.com/watch?v=QnSDy7XcX9w

В свою очередь большинство экспертов сходится на том, что по аэродрому был нанесен удар, однако, чем именно, пока не известно.

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Украина ответственности за взрывы на себя не взяла, однако и отрицать свою причастность также не стала.

https://www.youtube.com/watch?v=5O_Rufuu_aM
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Что нужно знать об ударе по Новофедоровке

По данным Генштаба ВСУ, в результате удара были уничтожены девять российских самолетов.

Достоверной информации о количестве убитых или раненых российских военных на сегодняшний день нет.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Россияне Туристы Война России против Украины Новофедоровка

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