Удар по Новофедоровке: россияне рыдают и стоят в километровых пробках, пытаясь сбежать из Крыма — видео 10 августа, 11:59 Туристы из РФ жалуются, что не хотят уезжать (Фото:Коллаж НВ)

После взрывов на аэродроме в Новофедоровке Сакского района временно оккупированного РФ Крыма российские туристы массово бегут с полуострова.

Об этом свидетельствуют опубликованные в соцсетях видео многокилометровых пробок из автомобилей, пытающихся прорваться к мосту через Керченский пролив.

При этом, бегут россияне с Крыма неохотно, и даже рыдают от досады за испорченный отпуск, однако инстинкт самосохранения все же берет свое и бесконечные вереницы из автомобилей тянутся обратно в РФ.

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«Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты! Как здесь классно, вообще! Я привыкла здесь. Как в своем доме жили…», — пожаловалась со слезами на глазах одна из туристок, решивших отдохнуть на украденном полуострове на фоне ежедневных убийств войсками РФ мирных украинцев.

Серия взрывов на военном аэродроме РФ в Новофедоровке произошла накануне, 9 августа.

Российская сторона заявила, что их причиной стала якобы случайная детонация хранившихся там боеприпасов.

В свою очередь большинство экспертов сходится на том, что по аэродрому был нанесен удар, однако, чем именно, пока не известно.

Украина ответственности за взрывы на себя не взяла, однако и отрицать свою причастность также не стала.

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По данным Генштаба ВСУ, в результате удара были уничтожены девять российских самолетов.

Достоверной информации о количестве убитых или раненых российских военных на сегодняшний день нет.

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