24-летняя жительница Никополя Руслана Морозова погибла 11 октября в результате удара российского дрона по магазину пива в жилом квартале, где она работала. К атаке причастны оккупанты из 345-го десантно-штурмового полка, а приказ отдавали командир Петр Попов и начальник службы беспилотной авиации Игорь Заболоцкий.

Об этом говорится в расследовании издания Слідство.Інфо.

Журналисты рассказывают, что Руслана с родителями и двумя младшими сестрами выехала в 2014 году из Енакиево в Никополь. Здесь она училась и работала.

Издание пишет, что Елена, мама Русланы, 11 октября из мониторинговых Telegram-каналов узнала об атаке на район, в котором работала дочь. Около десяти утра она пыталась дозвониться, но девушка лишь написала сообщение, что занята и перезвонит позже.

Егор, гражданский муж Русланы, рассказал журналистам, что в то утро, за несколько минут до трагедии, они с Русланой обменивались шуточными видео и картинками. Он сказал, что несмотря на угрозу атаки дронов, почти не волновались, потому что за время войны постоянная опасность стала для них привычной частью жизни.

Руслана Морозова с парнем Егором / Фото: Слідство.Інфо

В первые минуты после 11 часов российский дрон, перехват с камеры которого издание получило от источников, взлетает с временно оккупированного левого берега. Он пересекает Днепр, пролетает над частным сектором, стадионом, дорогой с автобусом, над четырехэтажкой, резко берет левее и идет на снижение. В этот момент связь с ним пропадает. Взрыв.

Издание пишет, что через несколько минут на месте трагедии уже работали полицейские. Туда же приехала мама Егора. В это время, как говорится в материале, мама Русланы вместе с мужем ехали в больницу, надеясь увидеть дочь там живой. Впрочем, медсестра ответила, что в медучреждение девушку не привезли.

О смерти дочери Елене сообщила знакомая по телефону.

Издание пишет, что впоследствии на место попадания приехал и Егор, который увидел Руслану на прилавке в магазине со смертельными ранениями.

Юноша говорит, что обломки почти не задели соседние помещения, удар пришелся именно на то место, где стояла девушка: дрон будто прицельно прилетел.

ВНИМАНИЕ! ФОТО МОЖЕТ ШОКИРОВАТЬ

Руслана Морозова убита русским дроном / Фото: Слідство.Інфо

«Она там, понимаете… лежит такая бедная. Ни слез, ничего не было. Она даже не поняла, что произошло. Когда я подошел, увидел даже не отверстие — дырку в голове. Она была прикрыта волосами, но видно. А так, — я помогал, был рядом с ней, потому что не мог ее там никак покинуть», — вспоминает муж Русланы.

Издание пишет, что в июне 2025 года российский Telegram-канал Калоние стрелы опубликовал видео атаки по одной из многоэтажек Никополя. В описании о себе написали, что «новостной канал десантно-штурмового полка», но без номера подразделения и деталей о военных, отмечают журналисты.

Слідство.Інфо сообщает, что 28 сентября на канале опубликовали кадры «воздушного боя», где российские FPV-дроны атакуют украинский БпЛА Аист-100. Им военные и выдали детали о себе.

Журналисты выяснили, что оригинал видео опубликовали 1 августа в Telegram-канале Дмитрия Рогозина — российского пропагандиста, неонациста и по совместительству начальника Центра специального назначения Барс Сармат.

В описании к видео была указана следующая информация: «Бойцами ЦСН беспилотных систем Барс-Сармат совместно с расчетом ПВО Пряник» 345-го ДШП под Энергодаром (Запорожская АЭС) был обнаружен и подбит БПЛА Аист-LR (Army of Drones)".

«Итак, телеграм-канал Кальонные стрелы, где есть кадры прямых атак по жилым домам, связан с бойцами 345-го десантно-штурмового полка армии РФ, в составе которого действуют группы операторов БпЛА. Именно эти подразделения, вероятно, и наносят удары по гражданским в Никополе; их базы расположены через реку — в оккупированных Каменке-Днепровской и Большой Знаменке», — пишет издание.

Из кадров-перехватов российских дронов заметно, что чаще всего беспилотники попадают в частный сектор вблизи берега, целят в порт, направляются через город к вышкам связи. Также иногда атаки напоминают тренировки, отмечают журналисты.

По информации источников издания в правоохранительных органах, к атакам на Никополь и Марганец причастны россияне из 345-го десантно-штурмового полка. Как сообщают источники, приказы отдают командир Попов Петр Петрович и начальник службы беспилотной авиации Заболоцкий Игорь Владимирович.