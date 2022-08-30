В результате удара по Николаеву есть погибший, еще один мирный житель получил ранение — мэр 30 августа, 16:19 Накануне в результате удара РФ по Николаеву погибли два человека (Фото:ГСЧС)

Российские войска продолжают ракетные обстрелы Николаева, жертвами которых становятся мирные жители.

Об этом рассказал мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, в результате удара, нанесенного ВС РФ во вторник, 30 августа, погиб, как минимум, один человек.

«К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Пока известно об одном погибшем и одном раненом. Прошу всех быть максимально осторожными и не выходить на улицу без необходимости», — написал Сенкевич у себя в Telegram-канале.

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В то же время, куда именно прилетели российские ракеты, не уточняется.

Накануне жертвами удара ВС РФ по Николаеву стали два человека, еще более 10 получили различные ранения.

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