В результате удара по Николаеву есть погибший, еще один мирный житель получил ранение — мэр
Накануне в результате удара РФ по Николаеву погибли два человека (Фото:ГСЧС)
Российские войска продолжают ракетные обстрелы Николаева, жертвами которых становятся мирные жители.
Об этом рассказал мэр города Александр Сенкевич.
По его словам, в результате удара, нанесенного ВС РФ во вторник, 30 августа, погиб, как минимум, один человек.
«К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Пока известно об одном погибшем и одном раненом. Прошу всех быть максимально осторожными и не выходить на улицу без необходимости», — написал Сенкевич у себя в Telegram-канале.
В то же время, куда именно прилетели российские ракеты, не уточняется.
Накануне жертвами удара ВС РФ по Николаеву стали два человека, еще более 10 получили различные ранения.
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