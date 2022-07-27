Утренний удар по Николаеву: мэр рассказал о последствиях 27 июля, 14:26 Мэр Николаева сообщил о последствиях обстрела города (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о последствиях утренних обстрелов города.



У себя в Telegram он написал, что в результате обстрелов повреждения получили около 10 многоэтажных домов. В них частично выбиты окна, разбиты балконы.

Также повреждены торговые павильоны на одном из рынков и дачные дома.

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По данным областной военной администрации, сегодня утром около 6.20 российские снаряды попали в промышленную зону и ремонтное предприятие.



Погибших или раненых в результате обстрелов нет.

Утром 27 июля глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об ударе российских оккупантов по Николаеву.

Утром во вторник, 26 июля, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по югу Украины.

В Николаевской области атакована портовая инфраструктура. Кроме того, по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с захваченной территории Херсонской области. Зафиксированы попадания в авторынок и другие открытые территории пригорода.

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