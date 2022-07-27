Утренний удар по Николаеву: мэр рассказал о последствиях

27 июля, 14:26
Мэр Николаева сообщил о последствиях обстрела города (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Мэр Николаева сообщил о последствиях обстрела города (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о последствиях утренних обстрелов города.

У себя в Telegram он написал, что в результате обстрелов повреждения получили около 10 многоэтажных домов. В них частично выбиты окна, разбиты балконы.

Также повреждены торговые павильоны на одном из рынков и дачные дома.

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По данным областной военной администрации, сегодня утром около 6.20 российские снаряды попали в промышленную зону и ремонтное предприятие.

https://www.youtube.com/embed/r3y8AfviMOM

Погибших или раненых в результате обстрелов нет.

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Утром 27 июля глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об ударе российских оккупантов по Николаеву.

Утром во вторник, 26 июля, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по югу Украины.

В Николаевской области атакована портовая инфраструктура. Кроме того, по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с захваченной территории Херсонской области. Зафиксированы попадания в авторынок и другие открытые территории пригорода.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Александр Сенкевич Война России против Украины

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