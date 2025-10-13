В Нежине в результате российской атаки повреждено предприятие, 13 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Черниговской области)

В Нежине Черниговской области в результате российского обстрела возник пожар на промышленном предприятии, сообщает ГСЧС в понедельник, 13 октября.

Зафиксировано два попадания — в производственном и административном корпусах. Спасатели ликвидировали возгорание.

Пострадавших нет, сообщает ГСЧС.

По данным Черниговской ОВА, российские оккупанты за сутки 36 раз обстреляли 23 населенных пункта региона. В Чернигове днем 12 октября под удар попал один из инфраструктурных объектов, пятеро гражданских получили ранения.

В Черниговском районе в результате атаки дроном поврежден локомотив, произошло возгорание растительности.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью РФ запустила по Украине 82 дрона, 69 из них были обезврежены ПВО.