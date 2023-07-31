Появились спутниковые снимки повреждений на мосту в Чорногаре 31 июля, 02:00 Украинские военнослужащие совершили успешную воздушную атаку на мост в Чонгаре (Фото:twitter.com/hwtnv)

Появились спутниковые снимки последствий атаки ВСУ на мост в Чонгарском перешейке. Они подтверждают повреждения.

Снимки показал OSINT-исследователь Гиденори Ватанаве.



Он сравнил снимки от 24 и 30 июля, отметив поврежденный участок моста. Также аналитик отметил, что севернее моста стоит поезд.

Видео дня

#Chongar Bridge on July 24 and 30. The red framed area appears to be damaged. A train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc — 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 30, 2023

Украинские военнослужащие подтвердили, что совершили успешную воздушную атаку на мост в Чонгаре утром в субботу, 29 июля.

Читайте также: Сергей Рахманин Что означает для Украины удар по Крымскому мосту

Ранее гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что якобы был нанесен удар 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow. Более того, Сальдо утверждал, что «все ракеты сбила ПВО».