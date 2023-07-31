Появились спутниковые снимки повреждений на мосту в Чорногаре

31 июля, 02:00
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Украинские военнослужащие совершили успешную воздушную атаку на мост в Чонгаре (Фото:twitter.com/hwtnv)

Украинские военнослужащие совершили успешную воздушную атаку на мост в Чонгаре (Фото:twitter.com/hwtnv)

Появились спутниковые снимки последствий атаки ВСУ на мост в Чонгарском перешейке. Они подтверждают повреждения.

Снимки показал OSINT-исследователь Гиденори Ватанаве.

Он сравнил снимки от 24 и 30 июля, отметив поврежденный участок моста. Также аналитик отметил, что севернее моста стоит поезд.

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Украинские военнослужащие подтвердили, что совершили успешную воздушную атаку на мост в Чонгаре утром в субботу, 29 июля.

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Ранее гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что якобы был нанесен удар 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow. Более того, Сальдо утверждал, что «все ракеты сбила ПВО».

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Война России против Украины

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