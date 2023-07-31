Появились спутниковые снимки повреждений на мосту в Чорногаре
Украинские военнослужащие совершили успешную воздушную атаку на мост в Чонгаре (Фото:twitter.com/hwtnv)
Появились спутниковые снимки последствий атаки ВСУ на мост в Чонгарском перешейке. Они подтверждают повреждения.
Снимки показал OSINT-исследователь Гиденори Ватанаве.
Он сравнил снимки от 24 и 30 июля, отметив поврежденный участок моста. Также аналитик отметил, что севернее моста стоит поезд.
Украинские военнослужащие подтвердили, что совершили успешную воздушную атаку на мост в Чонгаре утром в субботу, 29 июля.
Ранее гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что якобы был нанесен удар 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow. Более того, Сальдо утверждал, что «все ракеты сбила ПВО».