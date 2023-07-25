«Рекорды уничтожения ПВО оккупантов». Россияне вынуждены «открывать» Москву для ударов с воздуха из-за потерь техники на фронте — интервью 25 июля, 19:37 NV Премиум Последствия атаки дронов на Москву, 24 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Командование армии РФ вынуждено «оголять» защиту Москвы от атак с воздуха, ведь на фронте силы оккупантов несут рекордные потери средств ПВО, рассказал Radio NV Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Інформаційний спротив.

— Что нам понимать о нынешних атаках беспилотников на российскую столицу? Это такая «примерка», «пристрелка» и дальше обязательно будет?

— Почему это какая-то пристрелка и все такое прочее? Кто стреляет, кто именно их запускает? Это очень интересно. Опять же, от ближайшей геолокации по границе с Украиной и Россией, до Москвы какое расстояние? 700−800 километров. Возникает вопрос: а БПЛА, которые имеют крейсерскую скорость примерно 150 километров в час, как он может добраться от границы Украины до Москвы и при этом не быть замеченным вообще средствами противовоздушной обороны Российской Федерации. Мы же знаем, что у Российской Федерации одна из лучших противовоздушных оборон, систем, эшелонированная система ПВО.

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