«Странная медиа-сенсация». Украина не планировала наносить удар по Москве в годовщину войны — Подоляк 24 апреля, 18:16 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Украина не планировала бить по Москве на годовщину войны, поскольку соответствующее решение было бы инфантильным и не принесло бы никакой пользы.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

«Мы все снова наблюдаем странную медиа-сенсацию… „В годовщину войны Украина планировала ударить по Москве изо всех сил, но партнеры заставили ее изменить решение“, — конспирологически сообщили авторитетные американские СМИ. Конечно, без подробностей и логики. И потому у меня возникает простой вопрос. Зачем нам это было нужно? Какую задачу должна решить такая одноразовая акция? Изменила ли она ход войны? Заставит ли россиян бежать? Сняла бы потребность в оружии?», — пишет советник главы Офиса президента.

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Как отметил Подоляк, публикация, которая ссылается на «анонимные источники», выполняет лишь одну катастрофическую функцию: сформировать общественное мнение на Западе о том, что Украина якобы «неразумная, инфантильная и импульсивная страна, которой опасно доверять серьезное оружие».

По словам советника главы Офиса президента, Украина подходит к вопросу войны с железной математической логикой.

«Нам нужны ракеты дальнего радиуса действия, чтобы уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях, и различные виды авиации, чтобы защищать небо и разрушать российские укрепления. Это главные составляющие успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь. Может, пора прекратить играть в отговорки и кулуарную реальную политику, пока идет война и гибнут люди?», — пишет Подоляк.

24 апреля газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщила, что в годовщину полномасштабного российского вторжения 24 февраля Украина готовила массированные удары по Москве, но отказалась от них по просьбе США.

17 апреля Кирилл Буданов рассказал о возможностях украинских беспилотников, заявив, что они способны долетать «до Москвы и дальше».

