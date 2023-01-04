«Очень слабая отмазка». В ВСУ высмеяли попытки оккупантов оправдать удар по ПТУ в Макеевке 4 января, 15:00 В ВСУ иронично прокомментировали оправдание РФ массовой гибели оккупантов в Макеевке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что версия РФ о том, что причиной массовой гибели ее военных в Макеевке стало использование ими мобильных телефонов является смешной.

В эфире телемарафона он сказал, что ошибкой оккупантов стало то, что они не смогли скрытно разместить свой личный состав, чем и воспользовались украинские силы.

«Конечно, использовать телефоны — это локация и это ошибка. Но выглядит эта версия несколько смешно. Потому что размещать такие большие партии мобилизованных, которые не очень обучены и слажены в больших помещениях, не приспособленных для того, чтобы укрываться в случае опасности, это очень слабая отмазка», — отметил Череватый.

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По его словам, сейчас в РФ занимаются поиском виноватых.

В новогоднюю ночь был нанесен удар по зданию ПТУ с российскими военными.

Российский террорист Игорь Гиркин подтвердил информацию об уничтожении сотен российских военных в результате ракетного удара по казарме ВС РФ в Макеевке.



Причиной столь огромных потерь он назвал то, что российское военное командование разместило в том же здании склад с боеприпасами, которые сдетонировали в результате прилета ракет РСЗО HIMARS.

В Минобороны РФ признали гибель 89 своих военных в Макеевке и отметили, что причиной стало «массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов».