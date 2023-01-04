«Черный пиар — это тоже пиар». Спецслужбы РФ могут намеренно распространять информацию о потерях в Украине — Жданов 4 января, 19:38 Разрушенное здание ПТУ в Макеевке, которое оккупанты использовали как казарму, 4 января (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио NV объяснил, зачем российские спецслужбы сами могут распространять информацию о потерях РФ в Украине.

Комментируя в эфире Радио NV появление в российских Telegram-каналах видео последствий удара ВСУ по Макеевке, Жданов предположил, что их источником могут стать российские спецслужбы.

Видео дня

«Вы знаете, я скажу, что здесь может быть 50 на 50, черный пиар – это тоже пиар. И возможно, что спецслужбы России могут намеренно выпускать эту информацию для того, чтобы поднять ярость народную в РФ, что нужно уехать, что враги убивают наших граждан, нужно поехать и разгромить этих врагов», — сказал военный эксперт, отметив, что это одна из идеологий, которую пытается воплотить в жизнь Путин, сделать эту войну народной.

Он напомнил, что Кирилл «который называет себя патриархом, гражданин Гундяев», говорил «что не надо умирать от водки, надо поехать и умереть от пули или осколка».

"Поэтому это может быть и умышленное распространение этой информации с одной стороны", - подытожил Жданов, добавив, что чем больше российских военных погибают или получают ранения на войне против Украины, тем больше распространяется правда об этой войне.

Как сообщало издание Le Figaro со ссылкой на стенограмму выступления командующего Военной миссией Евросоюза адмирала Эрве Блежана на заседании комитета по вопросам национальной обороны французского парламента от 16 ноября, он еще тогда утверждал, что Россия потеряла 250 тысяч военных убитыми и ранеными в Украине с начала полномочия .

1 января стало известно, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по казармам российских военных в оккупированной Макеевке .

По информации украинского журналиста Дениса Казанского, удар был нанесен с американской РСЗО HIMARS по ПТУ №19, где расселили российских мобилизованных, отправленных воевать в Украину.

Часть этих сведений косвенно подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Там уточнили, что число погибших может достигать 400 человек. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко оценил количество жертв удара в 340-450 убитых оккупантов.

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение до десяти единиц вражеской техники в Макеевке и добавили, что потери среди личного состава кафиров уточняются.