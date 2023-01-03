Как провал в Макеевке бьет по Кремлю и Минобороны России, а Путин теряет связь с обществом — анализ ISW 3 января, 09:13 Руины здания в Макеевке, где дислоцировались российские войска (Фото:РИА Новости / Телеграм)

Удар по российской базе в Макеевке спровоцировал одну из крупнейших волн критики военного руководства РФ, сравнимую с возмущением потерями армии РФ в Белогоровке и Павловке. Российское провоенное сообщество не верит объяснениям Минобороны РФ, что может повлиять и на доверие к Владимиру Путину.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 1−2 января 2023 года.

Разрушительный удар ВСУ по базе дислокации российских военных в Макеевке — один из примеров серьезных военных неудач, которые будут и впредь усложнять попытки Владимира Путина умиротворить российское провоенное сообщество и сохранить доминирующим нарратив Кремля во внутреннем информационном пространстве, считают аналитики ISW.

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Они констатируют, что инцидент в Макеевке спровоцировал резкую критику в адрес российского военного руководства — как из-за самого факта удара, так и из-за расплывчатого признания потерь со стороны Минобороны РФ. Ведомство, вероятно, пытается переложить вину за неспособность обеспечить безопасность своим военным на марионеток «ДНР» и самих мобилизованных. Так в Институте комментируют версию, которую озвучило госагентство ТАСС со ссылкой на террористов "ДНР" — мол, «причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов». Прокремлевские военкоры усилили это заявление, рассуждая о том, что армии РФ не стоит недооценивать способность Украины использовать проблемы в оперативной безопасности на передовой, а также призывая Кремль ввести более строгие правила использования телефонов среди военных.

Однако связанные с ЧВК Вагнера военные блогеры назвали «ложью» попытки боевиков «ДНР» объяснить удар активным использованием мобильных телефонов и заявили, что военное командование РФ упростило украинским силам нанесение ударов по нескольким сотням военнослужащих, сосредоточенных в одном месте. Один из бывших российских офицеров также заявил, что российские силы хранили боеприпасы в подвале училища, что лишь усилило сокрушительный удар. Другие военкоры и блогеры напомнили, что подобные удары наносятся в течение многих последних месяцев, однако военно руководство проявило «преступную халатность» и не смогло рассредоточить российские силы, расквартированные в Макеевке, на более мелкие группы. Часть военкоров потребовали от Министерства обороны взять на себя ответственность за провал и призвали Кремль наказать командующего, ответственного за подобные проблемы оперативной безопасности в войсках РФ.

Российские источники утверждают, что Путин якобы поручил военным и Следственному комитету расследовать инцидент в Макеевке до 6 января. «Неспособность Путина ответить на критику и исправить недостатки российской военной кампании может подорвать доверие к нему как к активному лидеру военного времени», — указывают специалисты Института.



Ранее лишь два случая, когда РФ понесла значительные одномоментные потери, провоцировали настолько массовую критику военного руководства РФ со стороны «военкоров», напоминает ISW:

разгром попытки российских войск переправить через реку в Белогоровке в мае 2022 года;

неудачная российская наступательная операция в районе Павловке в октябре 2022 года.

Инфографика: NV

Комментируя новую волну ударов по Украине 31 декабря — 2 января, эксперты ISW напоминают об успешной работе украинской ПВО против дронов и прогнозируют, что ракетная кампания РФ не приведет к информационному эффекту, которого добивается Кремль, даже в среде российских националистов. 31 декабря российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по объекту в Хмельницкой области — предположительно, пытаясь ударить по базе 8-го отдельного полка спецназа Украины. Однако один из российских военкоров раскритиковал многие аспекты этого удара, включая его «запоздалость» и неподходящее время (мол, 31 декабря украинские силы вряд ли находились бы на базе). Таким образом, даже в провоенной среде подобные удары часто называют неэффективными, дает понять ISW.

Не менее сдержанно российские источники отреагировали на новогоднее обращение Владимира Путина и его инсценировку с «военными». Несколько российских военкоров раскритиковали в соцсетях тот факт, что Путин использовал для фона подставных актеров и не решился встать рядом с настоящими солдатами. «Эта критика и череда отмененных публичных выступлений и встреч Путина с простыми гражданами могут свидетельствовать о том, что Путин потерял связь [c российским обществом]», — констатируют эксперты ISW. Бывший боевик «ДНР» и российский военный преступник Игорь Гиркин даже провел прямое сравнение Путина и Пригожина, который канун Нового года якобы побывал на передовой.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Российские силы продолжают предпринимать безуспешные попытки улучшить свои тактические позиции к северо-западу от Сватово после вероятной тактической паузы;



украинский Центр оборонных стратегий сообщил, что российские войска продолжают развертывание личного состава вблизи линии фронта Харьков-Северск;

согласно наблюдениям Украины, российские силы вынуждены активно перемещаться вдоль всей восточной оси фронта, пытаясь поддерживать темп артиллерийских ударов;

российские войска предприняли ограниченные наступательные операции в Запорожской области и продолжили усилия по укреплению оборонительных сооружений в этом регионе;

Путин продолжает раздавать финансовые обещания российским солдатам, в то время как украинские чиновники продолжают предупреждать о надвигающейся новой волне российской мобилизации.

Кремль, вероятно, пытается поглотить и вовлечь в свою информполитику ряд ведущих « военкоров», готовых продаться в обмен на политический престиж. Так, 31 декабря известные российские военные блогеры Александр Сладков и Евгений Поддубный появились в кремлевском новогоднем шоу Голубой огонек 2023.



Карта боевых действий: битва за Бахмут и бои на Донбассе, наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW