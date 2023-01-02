Оккупанты заявили, что мобилизованных россиян в Макеевке погубила «сотовая связь»

2 января, 17:20
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В результате удара были уничтожены сотни мобилизованных россиян (Фото:SeverPost_/Twitter)

В результате удара были уничтожены сотни мобилизованных россиян (Фото:SeverPost_/Twitter)

После уничтожения ВСУ расположения с российскими захватчиками во временно подконтрольной РФ Макеевке Донецкой области местные коллаборанты заявили, что российских мобилизованных погубила «высокая сотовая активность».

Об этом со ссылкой на террористов «ДНР» сообщает кремлевская пропаганда.

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«Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», — говорится в сообщении.

Видео дня

В свою очередь российский военный преступник Игорь Гиркин уверен, что на самом деле ракетный удар по зданию, в котором находились сотни оккупантов, стал следствием халатности их командования.

По его словам, они не сумели скрыть адрес расположения, а также обустроили там еще и склад с боеприпасами, детонация которых и привела к столь масштабным разрушениям.

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«Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки… Наши генералы необучаемы в принципе, хотя сами — после летних „погромов штабов“ — предпочитают держаться подальше от расположения вверенных войск — вне радиуса поражения ракет противника», — пожаловался Гиркин у себя в соцсетях.

Удар по зданию ПТУ с российскими военными в Макеевке был нанесен в новогоднюю ночь.

Согласно данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, в результате ракетной атаки были уничтожены около 400 захватчиков, еще около 300 получили ранения.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Макеевка Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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