Появилось видео первых минут после российского удара по Львову 6 июля, 23:05 Последствия российского удара по Львову, 6 июля (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео первых минут после удара российских оккупантов по Львову.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели совместно с полицией проводят операцию по спасению жителей.

Также видны значительные разрушения после российского атаки на город.

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По состоянию на вечер 6 июля разбор завалов продолжается. Известно о шести погибших и 40 раненных.

В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти Калибров.

В результате атаки обломки одной из ракет упали на жилой дом. Разрушениям подверглись более 250 квартир, также повреждены общежития, два вуза и санаторная школа.

Козицкий уточнил, что обломки сбитых российских ракет также упали во Львовском и Золочевском районах области, есть незначительные разрушения.