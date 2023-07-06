Появилось видео первых минут после российского удара по Львову

6 июля, 23:05
Поделиться:
Последствия российского удара по Львову, 6 июля (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Последствия российского удара по Львову, 6 июля (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео первых минут после удара российских оккупантов по Львову.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели совместно с полицией проводят операцию по спасению жителей.

Также видны значительные разрушения после российского атаки на город.

Видео дня

По состоянию на вечер 6 июля разбор завалов продолжается. Известно о шести погибших и 40 раненных.

В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти Калибров.

В результате атаки обломки одной из ракет упали на жилой дом. Разрушениям подверглись более 250 квартир, также повреждены общежития, два вуза и санаторная школа.

Козицкий уточнил, что обломки сбитых российских ракет также упали во Львовском и Золочевском районах области, есть незначительные разрушения.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Львов Российская агрессия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X