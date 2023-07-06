Появилось видео первых минут после российского удара по Львову
Последствия российского удара по Львову, 6 июля (Фото:REUTERS/Roman Baluk)
Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео первых минут после удара российских оккупантов по Львову.
На опубликованных кадрах видно, как спасатели совместно с полицией проводят операцию по спасению жителей.
Также видны значительные разрушения после российского атаки на город.
По состоянию на вечер 6 июля разбор завалов продолжается. Известно о шести погибших и 40 раненных.
В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти Калибров.
В результате атаки обломки одной из ракет упали на жилой дом. Разрушениям подверглись более 250 квартир, также повреждены общежития, два вуза и санаторная школа.
Козицкий уточнил, что обломки сбитых российских ракет также упали во Львовском и Золочевском районах области, есть незначительные разрушения.