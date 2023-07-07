Около 60 семей потеряли дома из-за российской атаки на Львов, для восстановления понадобятся месяцы — Садовый 7 июля, 20:29 Последствия российского удара по Львову, 6 июля (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Из-за российских ракетных обстрелов Львова в ночь на 6 июля около 60 помещений нуждаются в полном восстановлении.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Мы отстроим уничтоженный дом, являющийся памятником архитектуры. Но это будет не завтра», — отметил глава Львова.

Садовый подчеркнул, что на восстановление жилья горожан уйдут месяцы, но власти уже работают над этим.

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Сейчас те, кто потерял дом, могут жить в городке для переселенцев или в общежитии Украинского католического университета. Мэр добавил, что пострадавшие получат денежную компенсацию для аренды квартиры, также городские власти помогут найти квартиру для временного проживания.

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Садовый рассказал, что одно из учебных заведений города открыло сбор средств для пострадавших.

В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетам по Львову. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти Калибров.

В результате атаки обломки одной из ракет упали на жилой дом. Разрушения получили более 250 квартир, также повреждены общежития, два вуза и санаторная школа.

Погибли десять человек, 45 — пострадали. Поисковая операция завершена.