Около 60 семей потеряли дома из-за российской атаки на Львов, для восстановления понадобятся месяцы — Садовый
Последствия российского удара по Львову, 6 июля (Фото:REUTERS/Roman Baluk)
Из-за российских ракетных обстрелов Львова в ночь на 6 июля около 60 помещений нуждаются в полном восстановлении.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
«Мы отстроим уничтоженный дом, являющийся памятником архитектуры. Но это будет не завтра», — отметил глава Львова.
Садовый подчеркнул, что на восстановление жилья горожан уйдут месяцы, но власти уже работают над этим.
Сейчас те, кто потерял дом, могут жить в городке для переселенцев или в общежитии Украинского католического университета. Мэр добавил, что пострадавшие получат денежную компенсацию для аренды квартиры, также городские власти помогут найти квартиру для временного проживания.
Садовый рассказал, что одно из учебных заведений города открыло сбор средств для пострадавших.
В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетам по Львову. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти Калибров.
В результате атаки обломки одной из ракет упали на жилой дом. Разрушения получили более 250 квартир, также повреждены общежития, два вуза и санаторная школа.
Погибли десять человек, 45 — пострадали. Поисковая операция завершена.