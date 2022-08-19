Удар по аэродрому Саки в Крыму лишил Черноморский флот более половины самолетов морской авиации — западная разведка 19 августа, 16:01 Уничтоженные самолеты российских оккупантов на аэродроме Саки в районе Новофедоровки, Крым, 10 августа 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В результате взрывов на военном аэродроме Саки в оккупированном Россией Крыму страна-агрессор потеряла больше половины боевой морской авиации Черноморского флота.

Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 19 августа, со ссылкой на брифинг неназванного представителя западной разведки.

Журналистка ITV Эмма Берроус в Twitter привела цитату чиновника с того же брифинга: «Реальная история о Черноморском флоте [РФ]. Они потеряли свой флагман Москва, они потеряли Змеиный остров, потеряли половину своей морской авиации, а их военный штаб подвергся удару».

Видео дня

По словам представителя разведки, Черноморский флот страны-агрессора сейчас занимает «очень оборонную позицию» и пытается не попадать на линию огня, а доверие к «гордому флоту с длинной историей» подорвано.

Агентство Reuters со ссылкой на заявления западного чиновника также пишет, что Украина сейчас последовательно добивается «кинетического эффекта» глубоко в тылу российских оккупантов, чем оказывает существенное влияние на вражескую логистику и «психологическое воздействие на российское руководство».

9 августа в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, который оккупанты использовали для ударов по югу Украины. Американские СМИ сообщили, что за взрывами стоит Украина, в Минобороны это не подтверждали.



По данным издания Forbes, в результате взрывов на аэродроме Саки было уничтожено от восьми до 24 единиц российской авиатехники. В Пентагоне заявили, что страна-агрессор потеряла несколько истребителей, истребители-бомбардировщики, самолеты-разведчики, а также лишилась складов с боеприпасами.

Генштаб ВСУ на следующий день после взрывов на аэродроме сообщил об уничтожении девяти российских самолетов.

Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.



Вечером 18 августа в Крыму прогремели взрывы в районе аэродрома Бельбек под Севастополем — одной из главных баз российской военной авиации на оккупированном полуострове.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.