Спутниковые снимки подтвердили уничтожение вертолетов и системы ПВО на авиабазе в Крыму

Аэродром Кировское на юго-востоке Крыма несколько раз подвергался атакам Сил обороны, однако удар в ночь на 28 июня стал самым успешным для украинских сил.

Спутниковые снимки от 1 июля, доступные NV, подтверждают масштабный пожар. Ранее космический проект NASA, фиксирующий пожары с орбиты Земли, давал информацию о пожаре 28 июня, именно после атаки Сил обороны.

Спутниковые фото подтверждают, что пожары были именно на точках стоянки вертолетов и на двух точках систем ПВО. Также заметны незначительные повреждения инфраструктуры аэропорта, некоторых зданий на территории Кировского.

Фото: NV

2 июля проект Дніпро-OSINT опубликовал другие спутниковые снимки, лучшего качества, чем те, что есть в наличии у NV. На этих кадрах заметны не только пожар, но и остатки трех уничтоженных вертолетов. Авторы проекта подтверждают также и повреждение по меньшей мере одной системы ПВО Панцирь-С1.

Фото: Дніпро-OSINT

Ранее в ночь на 1 июля жители Керчи и Феодосии сообщали о взрывах.

Утром во вторник в Министерстве обороны страны-агрессора РФ сообщили, что ночью были якобы уничтожены и перехвачены 60 украинских БпЛА. 17 из них — над оккупированным Крымом, три над акваторией Черного моря.