10-летняя девочка, которая погибла в Кривом Роге, недавно вернулась из-за границы — Лукашук

1 августа, 06:26
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Россияне атаковали Кривой Рог двумя ракетами (Фото:Микола Лукашук/Telegram)

Россияне атаковали Кривой Рог двумя ракетами (Фото:Микола Лукашук/Telegram)

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что 10-летняя девочка, которая погибла в Кривом Роге, недавно вернулась из-за границы.

«Боль и ярость. Сегодняшний теракт, совершенный врагом в Кривом Роге, унес 6 жизней. Среди жертв — ребенок. 10-летняя Даша недавно вернулась из-за границы, куда вместе с мамой сбежала от войны. Проклятые нелюди достали их дома…», — сообщил Лукашук.

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31 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в два здания — в многоэтажку и в четырехэтажный техникум Политехнического института. Травмы получили 69 человек, 6 погибли.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Днепропетровская область Кривой Рог Война в Украине Война России против Украины

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