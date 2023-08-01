10-летняя девочка, которая погибла в Кривом Роге, недавно вернулась из-за границы — Лукашук 1 августа, 06:26 Россияне атаковали Кривой Рог двумя ракетами (Фото:Микола Лукашук/Telegram)

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что 10-летняя девочка, которая погибла в Кривом Роге, недавно вернулась из-за границы.



«Боль и ярость. Сегодняшний теракт, совершенный врагом в Кривом Роге, унес 6 жизней. Среди жертв — ребенок. 10-летняя Даша недавно вернулась из-за границы, куда вместе с мамой сбежала от войны. Проклятые нелюди достали их дома…», — сообщил Лукашук.

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31 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в два здания — в многоэтажку и в четырехэтажный техникум Политехнического института. Травмы получили 69 человек, 6 погибли.