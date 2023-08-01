10-летняя девочка, которая погибла в Кривом Роге, недавно вернулась из-за границы — Лукашук
Россияне атаковали Кривой Рог двумя ракетами (Фото:Микола Лукашук/Telegram)
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что 10-летняя девочка, которая погибла в Кривом Роге, недавно вернулась из-за границы.
«Боль и ярость. Сегодняшний теракт, совершенный врагом в Кривом Роге, унес 6 жизней. Среди жертв — ребенок. 10-летняя Даша недавно вернулась из-за границы, куда вместе с мамой сбежала от войны. Проклятые нелюди достали их дома…», — сообщил Лукашук.
31 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в два здания — в многоэтажку и в четырехэтажный техникум Политехнического института. Травмы получили 69 человек, 6 погибли.